Παρτίζαν: Πήρε άδεια ο Πάρκερ για να ταξίδεψει στις ΗΠΑ
Ο πρώην παίκτης των Μπακς και της Μπαρτσελόνα, θα ταξιδέψει για τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Παρτίζαν, ο Τζαμπάρι Πάρκερ, μετά τον χθεσινό αγώνα, έλαβε άδεια από την ομάδα της Σερβίας να ταξιδέψει στις ΗΠΑ για την κηδεία λόγω οικογενειακής τραγωδίας.
Στη Σερβία θα επιστρέψει μετά την κηδεία.
Φέτος έχει αγωνιστεί σε 8 ματς της Euroleague (τα 7 ως βασικός) και μετρά 9.9 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 0.8 ασίστ κατά μέσο όρο. Κορυφαία φετινή επίδοση οι 23 που πέτυχε κόντρα στη Ρεάλ.
Košarkaš Partizana Mozzart Bet Džabari Parker je nakon sinoćne utakmice dobio dozvolu Kluba da usled porodične tragedije otputuje na sahranu u SAD. U Srbiju će se vratiti odmah nakon sahrane.#KKPartizan pic.twitter.com/5uYLBMFZii— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) November 12, 2025
