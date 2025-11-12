O Τζαμπάρι Πάρκερ πήρε άδεια για να μεταβεί στις ΗΠΑ για να παραστεί σε κηδεία λόγω οικογενειακής τραγωδίας.

Ο πρώην παίκτης των Μπακς και της Μπαρτσελόνα, θα ταξιδέψει για τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με την ενημέρωση της Παρτίζαν, ο Τζαμπάρι Πάρκερ, μετά τον χθεσινό αγώνα, έλαβε άδεια από την ομάδα της Σερβίας να ταξιδέψει στις ΗΠΑ για την κηδεία λόγω οικογενειακής τραγωδίας.

Στη Σερβία θα επιστρέψει μετά την κηδεία.

Φέτος έχει αγωνιστεί σε 8 ματς της Euroleague (τα 7 ως βασικός) και μετρά 9.9 πόντους, 3.1 ριμπάουντ και 0.8 ασίστ κατά μέσο όρο. Κορυφαία φετινή επίδοση οι 23 που πέτυχε κόντρα στη Ρεάλ.