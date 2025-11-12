Δικαίωση Hoopfellas για Φαρίντ: Το σχόλιο του που επιβεβαιώθηκε στο Παρί-Παναθηναϊκός

Όλα όσα είπε ο Hoopfellas για τον Κένεθ Φαρίντ στο Gazz Floor by Novibet, το μεσημέρι της Τρίτης, επιβεβαιώθηκαν το βράδυ στο Παρί-Παναθηναϊκός.

Το μεσημέρι της Τρίτης, στην εκπομπή Gazz Floor by Novibet, ο Hoopfellas κλήθηκε να σχολιάσει την απόκτηση του Κένεθ Φαρίντ από τον Παναθηναϊκό για την ενίσχυσή του κάτω από την ρακέτα.

Τα όσα είπε εκείνη την ώρα, επιβεβαιώθηκαν λίγο αργότερα κατά την διάρκεια του Παρί-Παναθηναϊκός, όπου οι «πράσινοι» πήραν τη νίκη, με τον 36χρονο να κάνει ντεμπούτο και να κλέβει την παράσταση με την απόδοσή του.