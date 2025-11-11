Ο Τι Τζέι Σορτς αποθεώθηκε από τους φιλάθλους της Παρί και τιμήθηκε από ην ομάδα πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Με νίκη θέλει να ξεκινήσει τη διαβολοβδομάδα ο Παναθηναϊκός και να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στη Euroleague. Οι πράσινοι φιλοξενούνται στο Παρίσι από την Παρί ένα πολύ απαιτητικό ματς.

Ωστόσο, αυτή η αναμέτρηση έχει κι έναν ξεχωριστό χαρακτήρα και μία ιδιαίτερη φόρτιση, καθώς πρώτη φορά ο Τι Τζέι Σορτς επιστρέφει στην πρώην ομάδα του ως αντίπαλος. Μαζί με την Παρί έχει κατακτήσει BCL, EuroCup και τα βραβεία του MVP των δύο διοργανώσεων, ενώ ήταν και ο ενορχηστρωτής της περσινής πολύ καλής πορείας των Γάλλων τόσο στη EuroLeague, όσο και στο γαλλικό πρωτάθλημα το οποίο και κατέκτησαν.

Όπως ήταν αναμενόμενο, ο βραχύσωμος γκαρντ του Παναθηναϊκού τιμήθηκε από την Παρί και έλαβε μάλιστα και το δαχτυλίδι των πρωταθλητών πριν το τζάμπολ το ματς, ενώ αποθεώθηκε και από τους φιλάθλους που βρέθηκαν στην Accor Arena.