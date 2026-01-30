Ολυμπιακός: Ο Τζόσεφ παίρνει τη θέση του Νιλικίνα στη Stoiximan GBL
Αλλαγή στο ρόστερ των Πειραιωτών στη Stoiximan GBL. Ο Ολυμπιακός αναμένεται να προχωρήσει σε αντικατάσταση του Φρανκ Νιλικίνα με τον Κόρι Τζόσεφ.
Ο Τζόσεφ έκανε ντεμπούτο στη Euroleague πριν λίγες ώρες στην αναμέτρηση με τη Μπαρτσελόνα και τη νίκη του Ολυμπιακού. Μέτρησε 2 πόντους και 2 ασίστ στα 12 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.
Πλέον ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα τον έχει και στα ματς του πρωταθλήματος διαθέσιμο για να του δώσει ρυθμό και να είναι πανέτοιμος και για τα ματς της Euroleague που έρχονται σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται πλέον στην πρώτη τετράδα.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.