O Kόρι Τζόσεφ θα πάρει τη θέση του Φρανκ Νιλικίνα στο ρόστερ του Ολυμπιακού στη Stoiximan GBL.

Αλλαγή στο ρόστερ των Πειραιωτών στη Stoiximan GBL. Ο Ολυμπιακός αναμένεται να προχωρήσει σε αντικατάσταση του Φρανκ Νιλικίνα με τον Κόρι Τζόσεφ.

Ο Τζόσεφ έκανε ντεμπούτο στη Euroleague πριν λίγες ώρες στην αναμέτρηση με τη Μπαρτσελόνα και τη νίκη του Ολυμπιακού. Μέτρησε 2 πόντους και 2 ασίστ στα 12 λεπτά που έμεινε στο παρκέ.

Πλέον ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα τον έχει και στα ματς του πρωταθλήματος διαθέσιμο για να του δώσει ρυθμό και να είναι πανέτοιμος και για τα ματς της Euroleague που έρχονται σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο, με τον Ολυμπιακό να βρίσκεται πλέον στην πρώτη τετράδα.