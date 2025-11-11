Πού θα δείτε το Παρί- Παναθηναϊκός για τη 10η αγωνιστική της Euroleague

Πού θα δείτε την εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στη Παρί.

Σήμερα Τρίτη (11/11) ανοίγει η αυλαία της 10ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να αγωνίζεται εκτός έδρας και συγκεκριμένα στη Γαλλία, με αντίπαλο τη πρώην ομάδα του Τι Τζέι Σορτς, Παρί, η οποία προέρχεται από τρεις συνεχόμενες ήττες στη διοργάνωση.

Από την άλλη ο Παναθηναϊκός καλείται να φέρει εις πέρας μία πολύ δύσκολη αποστολή, αφού θα ταξιδέψει στη γαλλική πρωτεύουσα χωρίς τους βασικούς του ψηλούς αφού τόσο ο Χολμς όσο και ο Γιούρτσεβεν τέθηκαν εκτός αποστολής, καθώς συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται αμφότεροι από τραυματισμούς. Με τους πράσινους όμως θα ταξιδέψει το νέο μεταγραφικό απόκτημα για τη θέση «5», Κένεθ Φαρίντ, ενώ και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης φαίνεται να ξεπέρασε τις ενοχλήσεις και συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 22:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από το Nova Sports Prime.

Η μετάδοση της ημέρας