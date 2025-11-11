Πού θα δείτε το Παρί- Παναθηναϊκός για τη 10η αγωνιστική της Euroleague
Σήμερα Τρίτη (11/11) ανοίγει η αυλαία της 10ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να αγωνίζεται εκτός έδρας και συγκεκριμένα στη Γαλλία, με αντίπαλο τη πρώην ομάδα του Τι Τζέι Σορτς, Παρί, η οποία προέρχεται από τρεις συνεχόμενες ήττες στη διοργάνωση.
Από την άλλη ο Παναθηναϊκός καλείται να φέρει εις πέρας μία πολύ δύσκολη αποστολή, αφού θα ταξιδέψει στη γαλλική πρωτεύουσα χωρίς τους βασικούς του ψηλούς αφού τόσο ο Χολμς όσο και ο Γιούρτσεβεν τέθηκαν εκτός αποστολής, καθώς συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται αμφότεροι από τραυματισμούς. Με τους πράσινους όμως θα ταξιδέψει το νέο μεταγραφικό απόκτημα για τη θέση «5», Κένεθ Φαρίντ, ενώ και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης φαίνεται να ξεπέρασε τις ενοχλήσεις και συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή.
Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 22:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από το Nova Sports Prime.
Η μετάδοση της ημέρας
- Παρί - Παναθηναϊκός (22:00, Nova Sports Prime)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.