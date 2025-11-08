O καλύτερος δάσκαλος, το τελευταίο σου λάθος

O Δημήτρης Κατσιώνης (Hoopfellas) γράφει για το πρόβλημα του εφετινού Παναθηναϊκού και το που βρίσκεται η λύση του.

Ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει ένα πρόσωπο όχι διαχρονικά ξένο για σύνολο του Έργκιν Άταμαν, αυτήν τη συγκεκριμένη περίοδο της σεζόν. Οι ομάδες του (ακόμα και οι καλύτερες εξ αυτών) είναι slow starters που ανεβάζουν ρυθμούς στο δεύτερο μισό, με σημείο αναφοράς στη μετάλλαξη τους αυτήν τη σταδιακή βελτίωση της αμυντικής συμπεριφοράς. Οι λόγοι για την εικόνα των πρασίνων αυτή είναι πολλοί. Η δύναμη της επίσης, αποστομωτική.

Γράφει ο Δημήτρης Κατσιώνης

Το βασικό πρόβλημα στο ΟΑΚΑ αυτή τη στιγμή δεν είναι το ρεκόρ ή οι ομολογουμένως μαζικοί και άκρως σημαντικοί τραυματισμοί. Αυτό εντοπίζεται στην οπτική του προπονητή του και στη διαδικασία που ακολουθεί για να πάρει το μάξιμουμ από αυτό το ρόστερ. Κατά τον -αναμφίβολα- πιο επιτυχημένο προπονητή των τελευταίων ετών στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, η βάση στην οποία στηρίζεται το πράσινο αγωνιστικό οικοδόμημα και αποτελεί το σημείο αναφοράς για την επίλυση προβλημάτων που έχουν να κάνουν με τη στελέχωση/οικοδόμηση του ρόστερ, το rotation ή γενικότερα με την αγωνιστική συμπεριφορά της ομάδας, είναι η επίθεση. Πιο απλά, εάν η ομάδα δεν είναι αποτελεσματική στην άμυνα, χρειαζεται “περισσότερη επίθεση” ώστε να παρακάμψει και αυτό το εμπόδιο. Πρόκειται για μια φιλοσοφία συγγενή με αυτήν του Μάικ Ντ’Αντόνι που είχε αφιερωθεί στη βελτίωση της επιθετικής του πλατφόρμας ώστε να μπορεί να κάνει outscore σε οποιονδήποτε, οπουδήποτε, ακόμα και στην πιο ρηχή (…) παραγωγικά βραδιά των παιχτών του.



Μετά από 9 αγωνιστικές στη φετινή Ευρωλίγκα, είναι προφανές ότι οι πράσινοι χρειάζονται σημεία αναφοράς στα μετόπισθεν. Πάσχουν σε ενεργειακό επίπεδο και η διαδικασία που ακολουθούν ως προς την επίλυση του προβλήματος δεν περιλαμβάνει παίχτες που μπορούν δώσουν ενέργεια και stops στο πίσω μέρος του γηπέδου. Και όλα αυτά, σε μια περίοδο όπου η επίθεση του Παναθηναϊκού στερείται ενός εκ των πιο βασικών συστατικών της, τον ψηλό που θα σκρινάρει και θα ρολάρει στο καλάθι συνεργαζόμενος με τον χειριστή.

Τα προβλήματα τραυματισμών ήρθαν σε μια άσχημη στιγμή και χτύπησαν μάλιστα τους παίχτες που μπορούσαν να γυρίσουν τον ενεργειακό διακόπτη της ομάδας (Χολμς, Καλαϊτζάκης συν τον Λεσόρ). Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην αγορά ψάχνοντας ουσιαστικά δύο παίχτες στη γραμμή ψηλών, με τον Έργκιν Άταμαν να έχει τον τελευταίο λόγο. Αυτές οι προσθήκες θα καθορίσουν εν πολλοίς το μονοπάτι που θα περπατήσουν οι πράσινοι τους επόμενους μήνες. Είναι ζωτικής σημασίας λοιπόν, ο 59χρονος κόουτς να αφήσει πίσω του τη “γη του δογματισμού” και να αγκαλιάσει την εξωστρέφεια, προσεγγίζοντας με αναλυτική σκέψη τα ζητήματα που έχουν οι πράσινοι στο αγωνιστικό κομμάτι.

Ο Παναθηναϊκός έχει ήδη τρεις Scoring Bigs στο “5” υπό καθεστώς συμβολαίου. Χρειάζεται έναν παίχτη διαφορετικής κατεύθυνσης. Κάποιον που θα κερδίζει τα λεπτά του από την άμυνα, θα έχει χαμηλό Usage (δεν θα ζητάει συνεχώς τη μπάλα στην επίθεση), θα κάνει σωστά σκριν και θα φέρει rim protection, διορθώνοντας με την ικανότητα του να αμυνθεί επάνω από το καλάθι, τα λάθη της πρώτης γραμμής. Το “τριφύλλι” χρειάζεται αθλητικότητα, μέγεθος, σωστό mindset και κάποιον που με την παρουσία του θα αναδείξει το ομαδικό παιχνίδι.

Όπως γίνεται κατανοητό, οι επόμενες ώρες/ημέρες θα είναι καθοριστικές για το φετινό πρότζεκτ των πρασίνων. Δύο παίχτες που θα αλλάξουν τη δυναμική της ομάδας στα μετόπισθεν και το ενεργειακό της υπόβαθρο, μπορούν να δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον για να ανθίσει ο σπόρος των ταλαντούχων σολίστ του Παναθηναϊκού.

Η λύση βρίσκεται στο μυαλό του Έργκιν Άταμαν. Από εκεί θα ξεκινήσει φέτος η αντεπίθεση για το “τριφύλλι”.

