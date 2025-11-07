Οι καλύτερες στιγμές από την μοναδική εμφάνιση του Κένεθ Φαρίντ στην Ταϊβάν.

Οι δυσάρεστες εξελίξεις όσον αφορά στον τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ και την επανεκτίμηση της κατάστασής του σχετικά με την επιστροφή του στην ενεργό δράση κατέστησαν άμεση την ανάγκη για την περαιτέρω ενίσχυση του Παναθηναϊκού.

Γι' αυτόν τον λόγο οι «πράσινοι» έχουν βγει στην αγορά για δύο ψηλούς, ένας εκ των οποίων αναμένεται να είναι ο πολύπειρος Κένεθ Φαρίντ με μακρά θητεία στο ΝΒΑ. Αν και ο συγκεκριμένος δεν θα έχει τον ρόλο του πρώτου σέντερ, αλλά του συμπληρωματικού από τη στιγμή που το πρόβλημα, πλέον, είναι ποσοτικό στις τάξεις της ομάδας.

Η ομάδα από την Ταϊβάν στην οποία ανήκε μέχρι και σήμερα ο 35χρονος η «TSG GhostHawks», γνωστοποίησε ότι «ομάδα από την Ευρώπη», χωρίς να την αποκαλύπτει, πλήρωσε το Buy-out που προβλεπόταν στο συμβόλαιό του, ο παίκτης θέλει να αποχωρήσει και ως εκ τούτου δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στην καριέρα του.

Στο μοναδικό παιχνίδι που πρόλαβε να αγωνιστεί με τη φανέλα των «TSG GhostHawks» για το πρωτάθλημα της Ταϊβάν, ο Φαρίντ πάτησε παρκέ για 31 λεπτά και 29 δευτερόλεπτα σημειώνοντας double double 12 πόντων και 12 ριμπάουντ, ενώ μοίρασε και μία ασίστ κι έκανε κι ένα μπλοκ. Ωστόσο η ομάδα του ηττήθηκε εκτός έδρας από τους Taoyuan Pauian Pilots με 101-89. Μάλιστα, ο «Μanimal» εντυπωσίασε με τα καρφώματά του.