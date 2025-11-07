Ο Αντώνης Καλκαβούρας πιστεύει ότι «εθελοτυφλούν» όσοι πιστεύουν ότι τα σκαμπανεβάσματα του 27χρονου Αμερικανού point-guard είναι θέμα χρόνου και οφείλονται στην απουσία του από την προετοιμασία της ομάδας και σχολιάζει τους χειρισμούς στο σίριαλ της αποθεραπείας του σέντερ από την Μαρτινίκα.

Μέσα στις τέσσερις γραμμές, ο Παναθηναϊκός δεν έχει ξεκινήσει καλά την σεζόν, τόσο από πλευράς αποτελεσμάτων, όσο και από πλευράς αγωνιστικής εικόνας. Η παραπάνω διαπίστωση, ωστόσο, έχει λογική εξήγηση και ο όποιος προβληματισμός αρκετές δικαιολογίες.

Ελλιπής προετοιμασία, μεγάλη κούραση και ταλαιπωρία στους οκτώ διεθνείς και τους προπονητές που είχαν φορτωμένο καλοκαίρι, ένα δύσκολο ταξίδι στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» και φυσικά η έξτρα επιβάρυνση που προκαλεί ήδη στους παίκτες η αύξηση των αγώνων και κατ' επέκταση των ταξιδιών.

Η μεγαλύτερη συχνότητα των τραυματισμών που προκύπτουν, άλλωστε, είναι μία πειστική απόδειξη. Αυτό, όμως, δεν είναι κατά βάση το κεντρικό θέμα του σημειώματος που διαβάζετε, αλλά εφάπτεται έμμεσα με μία από τις πτυχές του.

Το ζητούμενο είναι κατά πρώτον ότι οι «πράσινοι» δεν παίζουν καλά, δεν έχουν σέντερ και δεν αξιοποιούν την σημαντικότερη μετεγγραφή του καλοκαιριού, με αποτέλεσμα και το παιχνίδι τους να είναι δυσανάλογο της ποιότητας του ρόστερ και τα αποτελέσματα να μην ανταποκρίνονται στις προσδοκίες με βάση τις οποίες χτίστηκε η ομάδα. Επαναλαμβάνω, όμως, ότι όλα τα παραπάνω δεν επιτρέπουν την παραμικρή καταστροφολογία.

Ας μπούμε, όμως, στο ψητό αρχίζοντας με τα πιο «φρέσκα κουλούρια» που αφορούν στην υπόθεση Λεσόρ, η επιστροφή του οποίου φαίνεται ότι θα πάει ακόμη πιο πίσω και εν συνεχεία θα καταπιαστούμε με τον Τι Τζει Σορτς, που δείχνει πολύ έξω από τα νερά του.

Λεσόρ: Περί προσωπικής ευθύνης και «ιατρικού λάθους»

Βάσει ρεπορτάζ, τα νέα όσον αφορά στην επιστροφή τουν 30χρονου Γάλλου διεθνή σέντερ δεν είναι καλά. Από 'κει που η πιο πρόσφατη ενημέρωση ανέφερε ότι ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα με τον Βασίλη Σίμτσακ και σιγά-σιγά επιχειρεί να ανεβάσει ρυθμούς, κάποιες ενοχλήσεις που ένιωσε τον έστειλαν για μαγνητική τομογραφία.

Αυτός ήταν προφανώς και ο λόγος που στο Βελιγράδι, ο Εργκίν Άταμαν σχολίασε ως μη ξεκάθαρο το χρονοδιάγραμμα για να ξανατεθεί στην διάθεσή του, ενώ μία μέρα αργότερα, μόλις έγιναν γνωστά τα αποτελέσματα της εξέτασης, του συστήθηκε να σταματήσει να προπονείται μέχρι νεωτέρας.

Κάτι που όλα δείχνουν ότι θα επιβραδύνει την ημερομηνία που θα πατήσει ξανά παρκέ για να παίξει σε επίσημο παιχνίδι και η οποία ίσως και να τοποθετείται μετά την παρέλευση ενός χρόνου από τον σοκαριστικό τραυματισμό του (κάταγμα κνήμης και περόνης) στην διάρκεια του αγώνα Παναθηναϊκού-Μπασκόνια, στις 19 του περασμένου Δεκεμβρίου.

Ας θυμηθούμε λίγο τι συνέβη με τον Ματίας, όμως, λαμβάνοντας υπ' όψιν ότι όλα οι σοβαροί τραυματισμοί που άπτονται ιατρικών επεμβάσεων σε μεγάλα και πολύ αθλητικά κορμιά, αποτελούν πολύ ευαίσθητα ζητήματα που απαιτούν μεγάλη προσοχή και ιδιαίτερη λεπτή διαχείριση.

Πολύς λόγος - σε ιδιωτικές συζητήσεις κυρίως αλλά και σε τοποθετήσεις χωρίς αποδείξεις - έχει γίνει για ιατρικό λάθος (ο ορθοπεδικός χειρουργός που συνεργαζόταν επί 24 χρόνια με την «πράσινη» ΚΑΕ και πραγματοποίησε την επέμβαση, δεν συνεργάζεται πλέον με τους «πράσινους»), που πήγε πίσω την αποθεραπεία και τις όποιες φήμες την συνοδεύουν. Ως υπογράφων το κείμενο που διαβάζετε, δεν γνωρίζω τι απ' όλα αυτά είναι αλήθεια και τι όχι και από την στιγμή που δεν επιβεβαιώνονται επίσημα, δεν τα υιοθετώ στο ελάχιστο.

Αυτό που γνωρίζω από ρεπορτάζ, είναι ότι στο συγκεκριμένο χειρουργείο το πιο σημαντικό είναι να ανακτηθεί η ελαστικότητα ανάμεσα στην κνήμη και την περόνη, έτσι ώστε όταν κολλήσουν τα οστά, να μπορεί το πόδι να λειτουργήσει αρμονικά. Πολλώ δε μάλλον, όταν μιλάμε για ένα βαρύ και μακρύ οργανισμό που στηρίζει στα πόδια την ταχύτητα και την έκρηξη με την οποία κινεί το σώμα του και πηδάει στον αέρα.

Με βάση όλα τα παραπάνω, λοιπόν, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η διαχείριση της επιστροφής του έπρεπε να είναι έξτρα σχολαστική. Αν στα δικά μου μάτια, λοιπόν, υπάρχει ένα σοβαρό λάθος, το οποίο πληρώνει τόσο ο ίδιος ο παίκτης (ευχόμαστε να τον δούμε σύντομα στα γήπεδα) όσο και ο Παναθηναϊκός, αυτό έχει να κάνει με την καλλιέργεια προσδοκιών ότι θα είναι έτοιμος στο τελείωμα της περυσινής σεζόν και εν συνεχεία στην χρησιμοποίησή του στο Final 4.

Ωστόσο, η βασική ευθύνη για την όλη εξέλιξη της υπόθεση, εκτιμώ ότι βαραίνει πρώτα απ' όλα τον ίδιο τον παίκτη, που γνωρίζει καλύτερα απ' όλους το σώμα του! Και αν αυτό δεν ισχύει, πριν πάρει μία τέτοια απόφαση, μπορεί να ζητήσει μία δεύτερη και μία τρίτη ιατρική γνώμη πριν πατήσει παρκέ για να παίξει σε τόσο δυνατά και σημαντικά παιχνίδια. Κοινώς, να μην μείνει μόνο στην όποια διαβεβαίωση προφανώς θα του έδωσε το ιατρικό επιτελείο της ομάδας του.

Όλα τα υπόλοιπα είναι παρεπόμενα και η όποια καθυστέρηση παρατηρείται στην αποθεραπεία του οφείλεται στην πρωτογενή απόφαση. Μιλάμε για την καριέρα του σε πρώτη φάση και μετέπειτα για την ζωή του και αφήνουμε σε δεύτερη μοίρα την έκβαση της σεζόν για την ομάδα του.

Σορτς: Τι έχει κάνει ο Άταμαν για να δούμε τον παίκτη που ο ίδιος ήθελε διακαώς;

Πάμε τώρα σε ένα ζήτημα που είναι δεδομένο ότι έχει επηρεάσει την συνολική λειτουργία της ομάδας και το οποιο έχει να κάνει με την προσθήκη του κορυφαίου combo guard της περυσινής Euroleague. Αναφερόμαστε στον πρώτο πασέρ (μ.ο. 7,3), δεύτερο στην αξιολόγηση (μ.ο. 22,8 στο PIR) και 4ο σκόρερ (μ.ο. 19,0π.) της διοργάνωσης με την φανέλα της Παρί και ο οποίος πριν τελειώσει η σεζόν είχε γίνει μήλο της έριδος για τα περισσότερα μεγάλα club της Ευρώπης.

Ο λόγος για τον Τι Τζέι Σορτς, τον οποίο ο Παναθηναϊκός «έκλεψε» μέσα από τα χέρια αρκετών ομάδων χάρη στους χειρισμούς που έκανε ο ιδιοκτήτης του «τριφυλλιού», Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αλλά και με την αξιολόγηση (από τον ίδιο και το περιβάλλον του) της πολύ έντονης επιθυμίας του Άταμαν να συνεργαστεί μαζί του και να του δώσει τα κλειδιά του «στρατηγού» στο παρκέ.

Όλα αυτά, βέβαια, για να συμβούν πρέπει να εκπονηθεί ένα συγκεκριμένο πλάνο μετάβασης της ομάδας σε τρόπο παιχνιδιού που θα στηρίζεται αρκετά περισσότερο και στο transition (γιατι εκεί εντοπίζεται η αριστεία του νταμπλούχου Γαλλίας), αλλά και να βρεθούν τα σχήματα ώστε να κρυφτεί η φυσιολογική αμυντική αδυναμία που έχει ο Σορτς (λόγω μικρού κορμιού).

Όλο αυτό που περιγράφω προϋποθέτει ότι υπάρχει μία πρώτη ιδέα στο μυαλό του προπονητή, για τον τρόπο με τον οποίο θέλει να παίξει με τον συγκεκριμένο παίκτη που θέλει την μπάλα στα χέρια του και από 'κει και πέρα απαιτεί αρκετές δοκιμές στις προπονήσεις της προετοιμασίας.

Επιπροσθέτως και μετά τα όσα θα έχουν διαπιστωθεί σε κλειστές πόρτες, στο δικό μου το μυαλό, για να μπει ο Σορτς και να είναι αποτελεσματικός μπροστά και να μην είναι «τρύπα» πίσω, θα έπρεπε πρώτον να «περιφρουρηθεί» ο χρόνος του Γκραντ, ο οποίος «δένει» όλη την περιφερειακή άμυνα και εν συνεχεία να ψαλιδιστεί ελαφρώς ο χρόνος του Ναν και περισσότερο του Σλούκα.

Όπως θα έχετε διαπιστώσει κάλλιστα από μόνοι σας, τίποτε από τα παραπάνω έχει συμβεί, με αποτέλεσμα ο νεοαποκτηθείς Αμερικανός άσος, να δείχνει πολλές φορές χαμένος μέσα στο παρκέ, να μην έχει συχνά την μπάλα στα χέρια για να εκτελέσει ή να δημιουργήσει και μοιραία επειδή η ομάδα του παίζει στηρίζεται κατά βάση στο set παιχνίδι, να είναι ευάλωτος αμυντικά από την στιγμή που οι αντίπαλοι τον σημαδεύουν συνεχώς για να τον πάνε μέχρι μέσα, ο Άταμαν αναγκάζεται να τον τραβήξει στον πάγκο.

Επαναλαμβάνω ότι ο Σορτς είναι ένας πολύ ιδιαίτερος παίκτης για συγκεκριμένο ρόλο – κάτι που έχουμε συζητήσει πολλάκις από την αρχή της σεζόν με τον Ιωάννη Παπαπέτρου και τον Hoopfellas στο “Gazz Floor powered by Novibet” και με ένα αγωνιστικό προφίλ στο οποίο δεν τον έχουμε δει ακόμη (παρά σε ελάχιστες κατοχές) με την «πράσινη» φανέλα (παίζει σχεδόν τον υποδιπλάσιο χρόνο και έχει υποδιπλάσιες προσπάθειες σε σχέση με πέρυσι).

Πολλοί είναι εκείνοι που ήδη προεξοφλούν ότι δεν ταιριάζει με τον Ναν, ωστόσο, για να μπορέσουμε εξετάσουμε την παραπάνω άποψη, θα πρέπει να δούμε τον δούμε σε έναν Παναθηναϊκό που θα δώσει έμφαση στο transition και θα αφαιρέσει σε έναν βαθμό την μπάλα από τα χέρια του πρώτου σκόρερ του (κατά πρώτο λόγο) και του Σλούκα (κατά δεύτερο)!

Μπορεί να συμβεί αυτό; Ιδού ο... Άταμαν, ιδού και το πήδημα...

Υγ.: Η αναγκαία απόκτηση δύο ψηλών στην οποία φαίνεται ότι – σωστά – προχωράει ο Παναθηναϊκός θα ανεβάσει ακόμη περισσότερο την ομάδα πάνω από το όριο στον φόρο πολυτελείας και το πρόστιμο που προβλέπει το salary cap, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς της Euroleague θα μοιραστεί σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες που τον Φεβουάριο (τότε θα γίνει η πρώτη εξέταση των συγκεκριμένων στοιχείων) θα είναι κάτω από το όριο.