Ο Τι Τζέι Σορτς σκόραρε το πρώτο του καλάθι με την φανέλα του Παναθηναϊκό και το έκανε με... στυλ και ουσία, πετυχαίνοντας καλάθι και φάουλ.

Ο Τι Τζέι Σορτς άνοιξε λογαριασμό για τον Παναθηναϊκό, με τον γκαρντ των Πρασίνων να σκοράρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο!

Συγκεκριμένα, ο Τι Τζέι Σορτς ευστόχησε σε ένα δύσκολο αριστερό λέι απ, παίρνοντας και το φάουλ από τον αντίπαλο αμυντικό που πάλεψε, αλλά δεν μπόρεσε να τον σταματήσει.

Το πρώτο καλάθι του Τι Τζέι Σορτς με τον Παναθηναϊκό: