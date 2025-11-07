Ο άλλοτε προπονητής του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Πρίφτης, συνεργάστηκε με τον Κένεθ Φαρίντ τη σεζόν 2024-25 στην Ρετζιάνα Εμίλια και μιλώντας στο Gazzetta «σκιαγραφεί» το αγωνιστικό προφίλ του 36χρονου σέντερ.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR φέρεται να καταλήγει στον πολύπειρο Κένεθ Φαρίντ όσον αφορά τον συμπληρωματικό σέντερ που ψάχνει προκειμένου να γεμίσει τη ρακέτα του και αν μη τι άλλο πρόκειται για έναν παίκτη τον οποίο γνωρίζει πολύ καλά ο Δημήτρης Πρίφτης.

Ο νυν τεχνικός της Ρετζιάνα Εμίλια και πρώην προπονητής των «πρασίνων» τη σεζόν 2021-22, μίλησε στο Gazzetta για τον Αμερικανό σέντερ τον οποίο και είχε παίκτη στην ιταλική ομάδα στο δεύτερο μισό της περσινής σεζόν. Συγκεκριμένα ανέλυσε τον τρόπο παιχνιδιού του και ξεκαθάρισε ότι παρά το γεγονός ότι ετοιμάζεται να κλείσει σε λίγες ημέρες τα 36 του χρόνια (σ.σ. συγκεκριμένα στις 19 Νοεμβρίου), μπορεί να κάνει την δουλειά που θα κληθεί να αναλάβει και να είναι αποτελεσματικός στα λεπτά που θα χρησιμοποιείται.

«Την δεδομένη χρονική στιγμή δεν υπάρχουν ψηλοί στην αγορά. Και ο συγκεκριμένος παίκτης έχει κάνει μεγάλη καριέρα στο NBA. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί παίκτες όπως ο Ναν ή ο Όσμαν για παράδειγμα θα δουν μπροστά τους έναν γνωστό, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αφήσει το στίγμα του. Δεν φέρνεις κάποιον άγνωστο. Φέρνεις έναν παίκτη που τον σέβονται οι NBAers», λέει ο έμπειρος τεχνικός και συνεχίζει:

«Ακόμη και στα 36 του, παραμένει εντυπωσιακός. Ακόμη και τώρα βγάζει τρομερή ενέργεια, παίζει με πάθος, έχει θετική αύρα, μεταδίδει αισιοδοξία. Είναι ένα παιδί που φέρνει πάνω του μεγάλη θετικότητα, και αυτό περνάει και στα αποδυτήρια και στο παιχνίδι του. Πρόκειται για πολύ καλό άτομο και πολύ καλός συμπαίκτης», ενώ όσον αφορά τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά και το πώς μπορούν να «κουμπώσουν» στον Παναθηναϊκό, ανέφερε:

«Είναι καλός ριμπάουντερ, είναι pick and cut παίκτης και πιστεύω ότι με τα γκαρντ που έχει ο Παναθηναϊκός, όπως ο Σλούκας και ο Σορτς που έχουν πολύ καλή πάσα, θα μπορεί να βρει ένα-δυο κοψίματα, να βάλει ένα alley oop που είναι χαρακτηριστικό του παιχνιδιού του. Άρα είναι είναι pick n roll παίκτης, βάζει το κορμί του στην άμυνα, θα παίξει με ενέργεια αλλά σίγουρα δεν έχει διάρκεια και θα χρειάζεται αλλαγές. Και αυτό διότι όσο βρίσκεται στο παρκέ παίζει στα κόκκινα και καταναλώνει πολλή ενέργεια. Χρειάζεται διαχείριση. Όχι τόσο λόγω ηλικίας, όσο της έντασης με την οποία παίζει. Δεν είναι πολύ τεχνικός, δεν έχει τα “γλυκά χέρια” όπως ο Γιούρτσεβεν ή κάποιος άλλος με καλή τεχνική. Όμως είναι finisher, καταλαβαίνει αρκετά την τακτική και δεδομένης της στιγμής είναι μια πολύ καλή επιλογή. Του λείπει του Παναθηναϊκού ένα αθλητικό παιδί. Δεν θα ζητάει μπάλες και θα πάρει ό,τι του δώσει το παιχνίδι».

Επίσης ανέφερε: «Στα ριμπάουντ είναι μαχητικός και γενικά είναι πολύ καλός σε οτιδήποτε έχει να κάνει με μαχητικότητα. Εχει αίσθηση του μπλοκ, είναι hustler, πολύ καλός μπλοκέρ. Και μπορεί με δύο φάσεις να σηκώσει το ΟΑΚΑ στο πόδι. Θα φύγει από τη σέντρα και θα κυνηγήσει το μπλοκ. Κυνηγάει την μπάλα σαν να μην υπάρχει αύριο».

Στο ερώτημα ωστόσο εάν είναι παίκτης Euroleague και αν μπορεί να σταθεί στην διοργάνωση, ο Δημήτρης Πρίφτης, είπε: «Σίγουρα ότι ήταν και θα μπορούσε να είναι, 100%. Τώρα πώς είναι αυτήν την στιγμή δεν το ξέρω. Παίζει συνεχόμενα. Δεν έχει σταματήσει καθόλου. Όταν τον πήραμε πέρυσι είχε τελειώσει από το Μεξικό. Επαιξε με εμάς, τελείωσε και πήγε Πουέρτο Ρίκο. Τελείωσε μετά και πήγε απευθείας στην Ταϊβάν. Του αρέσει το μπάσκετ. Το αγαπάει. Θα κάνει έξτρα προπόνηση, δεν υπάρχει τεμπελιά πάνω του. Όλα είναι με ένταση πάνω του. Το κυριότερο είναι ότι έχει πολύ ωραία αύρα. Έχει θετικότητα».

Επιπλέον έκανε ειδική αναφορά για την αφοσίωσή του στον Μουσουλμανισμό, η οποία και παίζει μεγάλο ρόλο στην ζωή του: «Είναι φανατικός μουσουλμάνος, η προσευχή και η νηστεία είναι μέρος της ζωής του. Κατά τη διάρκεια του Ραμαζανιού δεν τρώει ούτε πίνει από το ξημέρωμα μέχρι τη δύση του ήλιου, αλλά αυτό δεν τον επηρεάζει. Παίζει κανονικά και έχει κάνει εξαιρετικά ματς εκείνη την περίοδο», αποκαλύπτει ο Πρίφτης.

Και κατέληξε: «Επειδή πρόκειται για έναν παίκτη με προσωπικότητα και εμπειρία στο ΝΒΑ θα έχει σεβασμό από τους συμπαίκτες του ενώ έχει τα χαρακτηριστικά που λείπουν αυτήν την στιγμή από τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι ο παίκτης που θα μπει και θα σημειώσει 15 πόντους, αλλά αν του δώσει το παιχνίδι τις φάσεις μπορεί και να το κάνει. Ό,τι του δώσουν τα γκαρντ και ό,τι πάρει από τα επιθετικά ριμπάουντ. Δεν θα πάρει φάση με πλάτη, δεν θα παίξει up and under ή θα τελειώσει φάσεις με hook. Αμυντικά είναι πολύ καλός, θα πάει στα hedge out κάτι που εκανε και σε εμάς σε επίπεδο τακτικής. Οπότε θα ειναι πιο εύκολη και η μετάβαση στην Euroleague. Πρόκειται για μια πολύ καλή επιλογή.»