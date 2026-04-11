EuroLeague: Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής
Τα playoffs και το Play-In στη EuroLeague βρίσκονται προ των πυλών, με τις ομάδες να διεκδικούν το καλύτερο δυνατό πλασάρισμα στην 38η και τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου, η οποία ολοκληρώνεται το διήμερο 16-17 Απριλίου.
Αυτή τη στιγμή, ο Ολυμπιακός οδηγεί την κούρσα της κατάταξης και έχει την ευκαιρία να «κλειδώσει» την πρωτιά στην εντός έδρας αναμέτρηση με την Αρμάνι, ενώ ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στις θέσεις του Play-In, συνεχίζοντας από την όγδοη θέση μετά τις νίκες της Ζάλγκιρις, της Μονακό και του Ερυθρού Αστέρα.
Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής
Πέμπτη 16/4
- 21:00 Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε
- 21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Βίρτους Μπολόνια
- 21:15 Ολυμπιακός – Αρμάνι Μιλάνο
- 21:30 Παρτίζαν – Μπασκόνια
- 21:45 Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας
Παρασκευή 17/4
- 19:00 Dubai Basketball – Βαλένθια
- 20:00 Ζάλγκιρις Κάουνας – Παρί
- 20:30 Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ
- 21:15 Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές
- 21:30 Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου
Η Κατάταξη
- * Ολυμπιακός 25-12
- * Βαλένθια 24-13
- * Ρεάλ Μαδρίτης 23-14
- * Φενέρμπαχτσε 23-14
- Χάποελ Τελ Αβίβ 22-14
- Ζάλγκιρις 22-15
- Ερυθρός Αστέρας 21-16
- Παναθηναϊκός 21-16
- Μονακό 21-16
- Μπαρτσελόνα 20-17
- Dubai Basketball 19 -18
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-18
- Μπάγερν Μονάχου 17-20
- Αρμάνι Μιλάνο 17-20
- Παρί 15-22
- Παρτίζαν 15-22
- Μπασκόνια 13-24
- Βίρτους Μπολόνια 13-24
- Αναντολού Εφές 12-25
- Βιλερμπάν 8-29
* Έχουν προκριθεί στα playoffs
**Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15)
