Ερυθρός Αστέρας-Μπόρατς 93-77: Με άνεση στα ημιτελικά
Στα ημιτελικά του Κυπέλλου Σερβίας προκρίθηκε ο Ερυθρός Αστέρας με τη νίκη (93-77) επί της Μπόρατς. Εκεί, οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου θα συναντήσουν τη Σουμπότιτσα η οποία ξεπέρασε το εμπόδιο της Ζλάτιμπορ.
Ο Σάσα Ομπράντοβιτς είδε την ομάδα του να έχει έξι παίκτες με διψήφιο αριθμό πόντων με πρώτο σκόρερ τον Ιζούντου που πέτυχε 16 πόντους, ενώ εξαιρετικός ήταν ο Μάκινταϊρ με 13 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-20, 51-37, 69-62, 93-77.
Στον ημιτελικό της Παρασκευής (20/2, 17:30) ο Ερυθρός Αστέρας θα τεθεί αντιμέτωπος με τη Σουμπότιτσα, η οποία πέρασε εύκολα το εμπόδιο της Ζλάτιμπορ με 89-66.
Κορυφαίος της αναμέτρησης ήταν ο πρώην παίκτης του Ηρακλή και του Άρη Ολιβιέ Χάνλαν με 14 πόντους (4/8 δίποντα, 2/4 τρίποντα), 6 ασίστ και 3 ριμπάουντ.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-24, 47-40, 66-57, 89-66.
