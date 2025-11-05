Παναθηναϊκός: Ο Χουάντσο υπέγραφε φανέλες στο Βελιγράδι
Οι «πράσινοι» φιλοξενούνται στην «Belgrade Arena» από τον Ερυθρό Αστέρα στο ματς που θα ανοίξει την αυλαία της 9ης αγωνιστικής στην Euroleague.
Ο Ισπανός φόργουορντ κέντρισε το ενδιαφέρον πριν από το τζάμπολ του αγώνα, με τους φίλους της σερβικής ομάδας να παίρνουν υπογραφές του.
Μάλιστα υπέγραψε και σε... δική του φανέλα (από τη περσινή σεζόν) η οποία φέρει τον αριθμό και το όνομά του.
.@juanchiviris41 handing out some autographs in Belgrade 💚☘️#WeTheGreens #paobcaktor #Club1908 pic.twitter.com/FyzBQniuNM— Panathinaikos BC (@Paobcgr) November 5, 2025
