Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός: Χωρίς Νουόρα οι Σέρβοι
Ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί στο Βελιγράδι χωρίς... σέντερ από τη στιγμή που απουσιάζουν οι Λεσόρ, Χολμς και Γιούρτσεβεν, ενώ είναι εκτός και ο Καλαϊτζάκης.
Στον αντίποδα και ο Ερυθρός Αστέρας έχει πολλά προβλήματα καθώς δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» ούτε και ο Τζόρνταν Νουόρα.
Ο Αμερικανός γκαρντ δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα στην γάμπα με αποτέλεσμα να μείνει εκτός 12άδας για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό AKTOR.
Επίσης ο Σάσα Ομπράντοβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στους Ντεβόντε Γκρέιαμ, Τάισον Κάρτερ, Χασιέλ Ριβέρο, Αϊζάια Κάνααν και Τζοέλ Μπόλομποϊ.
Η 12άδα του Ερυθρού Αστέρα αποτελείται από τους Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Πλάβτσιτς, Μιλιένοβιτς, Μπάτλερ, Νταβίντοβατς, Κάλινιτς, Ντόμπριτς, Ιζούντου, Μοτιεγιούνας, Οτζελέγιε, Μονέκε και Ντος Σάντος.
