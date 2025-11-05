Με πολλές απουσίες θα υποδεχθεί και ο Ερυθρός Αστέρας τον Παναθηναϊκό (5/11, 21:00) στο ματς που θα ανοίξει την αυλαία της 9ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός θα αγωνιστεί στο Βελιγράδι χωρίς... σέντερ από τη στιγμή που απουσιάζουν οι Λεσόρ, Χολμς και Γιούρτσεβεν, ενώ είναι εκτός και ο Καλαϊτζάκης.

Στον αντίποδα και ο Ερυθρός Αστέρας έχει πολλά προβλήματα καθώς δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» ούτε και ο Τζόρνταν Νουόρα.

Ο Αμερικανός γκαρντ δεν έχει ξεπεράσει το πρόβλημα στην γάμπα με αποτέλεσμα να μείνει εκτός 12άδας για την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Επίσης ο Σάσα Ομπράντοβιτς δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στους Ντεβόντε Γκρέιαμ, Τάισον Κάρτερ, Χασιέλ Ριβέρο, Αϊζάια Κάνααν και Τζοέλ Μπόλομποϊ.

Η 12άδα του Ερυθρού Αστέρα αποτελείται από τους Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Πλάβτσιτς, Μιλιένοβιτς, Μπάτλερ, Νταβίντοβατς, Κάλινιτς, Ντόμπριτς, Ιζούντου, Μοτιεγιούνας, Οτζελέγιε, Μονέκε και Ντος Σάντος.