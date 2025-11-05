Πού θα δείτε το Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός για τη 9η αγωνιστική της Euroleague
Σήμερα Τετάρτη (05/11) ανοίγει η αυλαία της 9ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να αγωνίζεται εκτός έδρας και συγκεκριμένα στο Βελιγράδι, με αντίπαλο τον «καυτό» Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος μετράει 6 σερί νίκες στη διοργάνωση.
Από την άλλη ο Παναθηναϊκός καλείται να φέρει εις πέρας μία πολύ δύσκολη αποστολή, αφού θα ταξιδέψει στη «Beogradska Arena» χωρίς κανέναν ψηλό αφού τόσο ο Χολμς όσο και ο Γιούρτσεβεν τέθηκαν εκτός αποστολής, καθώς ταλαιπωρούνται αμφότεροι από τραυματισμούς.
Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 21:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από το Nova Sports Prime.
Η μετάδοση της ημέρας
- Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός (21:00, Nova Sports Prime)
