Πού θα δείτε το Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός για τη 9η αγωνιστική της Euroleague

Πού θα δείτε την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι.

Σήμερα Τετάρτη (05/11) ανοίγει η αυλαία της 9ης αγωνιστικής της Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να αγωνίζεται εκτός έδρας και συγκεκριμένα στο Βελιγράδι, με αντίπαλο τον «καυτό» Ερυθρό Αστέρα, ο οποίος μετράει 6 σερί νίκες στη διοργάνωση.

Από την άλλη ο Παναθηναϊκός καλείται να φέρει εις πέρας μία πολύ δύσκολη αποστολή, αφού θα ταξιδέψει στη «Beogradska Arena» χωρίς κανέναν ψηλό αφού τόσο ο Χολμς όσο και ο Γιούρτσεβεν τέθηκαν εκτός αποστολής, καθώς ταλαιπωρούνται αμφότεροι από τραυματισμούς.

Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 21:00 με ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από το Nova Sports Prime.

