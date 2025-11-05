Αθλητικές μεταδόσεις σήμερα: Πού θα δείτε Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός, Σίτι - Ντόρτμουντ και τις άλλες «μάχες» του Champions League
Γεμάτη δράση είναι η σημερινή (5/11) ημέρα, τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ.
Το μεσημέρι είχατε το γνωστό ραντεβού με τους Galacticos του Gazzetta, όπου Κώστας Ψάρρας, Κώστας Νικολακόπουλος, Νίκος Αθανασίου και Γιώργος Τσακίρης θα σχολιάσουν την ισοπαλία του Ολυμπιακού με την Αϊντχόφεν, ενώ μαζί με τους Σταύρο Σουντουλίδη και Βασίλη Βλαχόπουλο από τη Θεσσαλονίκη, μεταφέρουν το ρεπορτάζ ενόψει της ευρωπαϊκής Πέμπτης σε Europa και Conference League.
Φυσικά, το ελληνικό ενδιαφέρον στρέφεται στην «σπυριάρα», καθώς στις 21:00 ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στην «καυτή» έδρα του Ερυθρού Αστέρα, με μοναδικό στόχο την επιστροφή στις νίκες. Το παιχνίδι για την 9η αγωνιστική της Euroleague θα παρακολουθήσετε απευθείας από το Novasports Prime.
Νωρίτερα, το Περιστέρι υποδέχεται την Μπιλμπάο (19:30, ΕΡΤ 2), για το FIBA Europe Cup, ενώ στις 20:00 ο Άρης αντιμετωπίζει στην έδρα του τη Σλασκ Βρότσαλ για το EuroCup (Novasports 4) και την ίδια ώρα στην Πάτρα, ο Προμηθέας περιμένει τη Λέγκια Βαρσοβίας, για το BCL (Cosmote Sport 4).
Στο ποδόσφαιρο τώρα, έχουμε το... δεύτερο πιάτο της 4ης αγωνιστικής του Champions League, εκεί όπου το «μεγάλο» ζευγάρι είναι αυτό ανάμεσα σε Μάντσεστερ Σίτι και Μπορούσια Ντόρτμουντ (22:00, Cosmote Sport 2). Την ίδια ώρα, η Μπαρτσελόνα φιλοξενείται από την Κλαμπ Μπρίζ του Χρήστου Τζόλη (Cosmote Sport 3/MEGA), ενώ η Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη υποδέχεται την Μπάγερ Λεβερκούζεν (Cosmote Sport 5).
Το πρόγραμμα βέβαια ξεκινάει στις 19:45, με την Πάφο να περιμένει στη Λεμεσό την Βιγιαρεάλ (Cosmote Sport 2) και την Τσέλσι να παίζει εκτός με την Καραμπάχ (Cosmote Sport 3). Εξίσου ενδιαφέρουσα αναμένεται και η μάχη της Νιουκάστλ με την Αθλέτικ Μπιλμπάο (22:00, Cosmote Sport 9).
Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας
- Galacticos (14:00, Gazzetta Youtube)
- ΠΑΟΚ - Ακορεϊρι (17:30, Cosmote Sport 7)
- Περιστέρι - Μπιλμπάο (19:30, ΕΡΤ 2)
- Πάφος - Βιγιαρεάλ (19:45, Cosmote Sport 2)
- Καραμπάχ - Τσέλσι (19:45, Cosmote Sport 3)
- Άρης - Σλασκ Βρότσλαβ (20:00, Novasports 4)
- Προμηθέας - Λέγκια Βαρσοβίας (20:00, Cosmote Sport 4)
- Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός (21:00, Novasports Prime)
- Κλαμπ Μπριζ - Μπαρτσελόνα (22:00, Cosmote Sport 3 / MEGA)
- Μάντσεστερ Σίτι - Ντόρτμουντ (22:00, Cosmote Sport 2)
- Μπενφίκα - Μπάγερ Λεβερκούζεν (22:00, Cosmote Sport 5)
- Άγιαξ - Γαλατάσαραϊ (22:00, Cosmote Sport 6)
- Ίντερ - Καϊράτ (22:00, Cosmote Sport 7)
- Μαρσέιγ - Αταλάντα (22:00, Cosmote Sport 8)
- Νιουκάστλ - Αθλέτικ Μπιλμπάο (22:00, Cosmote Sport 9)
