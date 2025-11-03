Ο Ντεβόντε Γκράχαμ επιστρέφει στην αγωνιστική δράση σε δύο εβδομάδες σύμφωνα με δημοσίευμα του Sportklub.

Ευχάριστα νέα στις τάξεις του Ερυθρού Αστέρα, αφού έγινε γνωστό πως ο Ντεβόντε Γκρέιαμ βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή του στη δράση.

Πιο συγκεκριμένα ο 30χρονος γκαρντ τραυματίστηκε μέσα Σεπτεμβρίου σε φιλικό παιχνίδι με τη Φενέρμπαχτσε και ύστερα από σχεδόν δύο μήνες εκτός, ετοιμάζεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση.

Έχοντας επιστρέψει στις προπονήσεις, πλέον μετράει αντίστροφα για να ντεμπουτάρει και στην Euroleague.

Το ματς με την Ντουμπάι BC (11/11 - 18:00) ή με τη Μονακό (13/11 - 21:00) θα αποτελέσει την πρώτη του παρουσία στα ευρωπαϊκά παρκέ.

Θυμίζουμε πως σε 336 συμμετοχές στον μαγικό κόσμο του NBA, ο Αμερικανός μέτρησε 11,1 πόντους, 4,3 ασίστ και 2.3 ριμπάουντ μ.ο