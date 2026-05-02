Ομπράντοβιτς για τις μπουνιές του Κάλινιτς: «Δεν είναι μόνο μια μπασκετική ντροπή, αλλά και μια ανθρώπινη»

Ο Σάσα Ομπράντοβιτς πήρε θέση για την επίθεση του Κάλινιτς στον Τσίμπεϊ, λέγοντας ντροπιαστική τη συμπεριφορά του παίκτη του.

Η αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα με τη Ζλάτιμπορ, επισκιάστηκε από την επίθεση του Νίκολα Κάλινιτς στον Ματέι Τσίμπεϊ, με τον Σάσα Ομπράντοβιτς στις δηλώσεις του να αναφέρεται στο γεγονός.

Συγκεκριμένα ο Σέρβος τεχνικός των «ερυθρολεύκων», χαρακτήρισε ντροπιαστική τη συμπεριφορά του παίκτη του και ζήτησε συγγνώμη για όλα όσα συνέβησαν.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σάσα Ομπράντοβιτς:

«Συγχαρητήρια στη Ζλάτιμπορ, που πραγματικά άξιζε να κερδίσει. Όσο για εμάς, αυτό δεν είναι μόνο μια μπασκετική ντροπή, αλλά και μια ανθρώπινη. Πρώτα απ’ όλα, η συμπεριφορά ήταν ντροπιαστική και, αν μπορώ εκ μέρους του συλλόγου, ζητώ συγγνώμη για αυτού του είδους τη συμπεριφορά, για τη σύρραξη και για όλα όσα συνέβησαν. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη. Δεν έχω ξαναβρεθεί ποτέ μέρος σε κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το πρώτο, μια συγγνώμη».