Ερυθρός Αστέρας: Ο Κάλινιτς συμμετείχε σε νέα ένταση μετά το ματς, σκαρφαλώνοντας στα κάγκελα
Μετά το πρώτο σκηνικό στο οποίο ο Νίκολα Κάλινιτς επιτέθηκε στον Ματέι Τσίμπεϊ, ο Σέρβος φόργουορντ συμμετείχε σε νέα ένταση μετά τη λήξη της αναμέτρησης της Ζλάντιμπορ με τον Ερυθρό Αστέρα.
Συγκεκριμένα ο Κάλινιτς φαίνεται σε έξαλλη κατάσταση να σκαρφαλώνει στα κάγκελα του γηπέδου και να εμπλέκεται σε νέο καυγά, με τους ψυχραιμότερους να προσπαθούν να τον συγκρατήσουν.
Δείτε το βίντεο:
CRAZY SCENES after Zlatibor tied best-of-three series at 1-1 against Crvena Zvezda in the Serbian League quarterfinals.— Basketball Sphere (@BSphere_) May 1, 2026
Nikola Kalinic was ejected after a big incident with Matej Cibej, and after the game he got into another brawl.pic.twitter.com/fYXFN7xIjz
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.