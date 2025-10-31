Παναθηναϊκός: Η μέρα και η ώρα της επόμενης αναμέτρησης στην EuroLeague
Ο Παναθηναϊκός δοκιμάστηκε στο Πριγκιπάτο, απέναντι στη Μονακό, για την 8η αγωνιστική της EuroLeague, όπου ηττήθηκε με σκορ 92-84.
Μετά το 1/2 στη «διαβολοβδομάδα», η ομάδα του Εργκίν Άταμαν θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι για να κοντράρει τον Ερυθρό Αστέρα την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 21:00 που είναι και το μοναδικό ματς της μέρας. Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου με τον Σάσα Ομπράντοβιτς στον πάγκο τους μετρώντας 6/6 στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.
Να τονίσουμε ότι ακολουθούν ακόμα δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις για τον Παναθηναϊκό απέναντι σε Παρί (11/11, 22:00) και Ρεάλ Μαδρίτης (13/11 21:45).
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.