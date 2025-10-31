Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε απέναντι στην ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Δείτε το πρόγραμμα των «πράσινων».

Ο Παναθηναϊκός δοκιμάστηκε στο Πριγκιπάτο, απέναντι στη Μονακό, για την 8η αγωνιστική της EuroLeague, όπου ηττήθηκε με σκορ 92-84.

Μετά το 1/2 στη «διαβολοβδομάδα», η ομάδα του Εργκίν Άταμαν θα ταξιδέψει στο Βελιγράδι για να κοντράρει τον Ερυθρό Αστέρα την Τετάρτη 5 Νοεμβρίου στις 21:00 που είναι και το μοναδικό ματς της μέρας. Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου με τον Σάσα Ομπράντοβιτς στον πάγκο τους μετρώντας 6/6 στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Να τονίσουμε ότι ακολουθούν ακόμα δύο εκτός έδρας αναμετρήσεις για τον Παναθηναϊκό απέναντι σε Παρί (11/11, 22:00) και Ρεάλ Μαδρίτης (13/11 21:45).