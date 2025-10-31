Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ: Πού θα δείτε τις αναμετρήσεις της ημέρας στη Εuroleague
Διαβολοβδομάδα στη Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να φιλιοξενείται από τη Μονακό στις 20:00 και την αναμέτρηση να μεταδίδεται ζωντανά από το Nova Sports 4. Αργότερα, στις 21:15, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports prime.
Στις 21:30 η Μπασκόνια τίθεται αντιμέτωπη με την Αναντολού Εφές (Nova Sports start) και την ίδια ώρα η Παρτίζαν φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα (Nova Sports 6).
Οι μεταδόσεις της ημέρας
- Μονακό - Παναθηναϊκός (20:00, Nova Sports 4)
- Ολυμπιακός - Χάποελ Τελ Αβίβ (21:15, Nova Sports prime)
- Μπασκόνια - Αναντολού Εφές (21:30, Nova Sports start)
- Παρτίζαν - Μπαρτσελόνα (21:30, Nova Sports 6)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.