Δείτε τις ώρες και τα κανάλια μετάδοσης των σημερινών ματς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού για την 8η αγωνιστική της Euroleague.

Διαβολοβδομάδα στη Euroleague, με τον Παναθηναϊκό να φιλιοξενείται από τη Μονακό στις 20:00 και την αναμέτρηση να μεταδίδεται ζωντανά από το Nova Sports 4. Αργότερα, στις 21:15, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Χάποελ Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ σε απευθείας μετάδοση από το Nova Sports prime.

Στις 21:30 η Μπασκόνια τίθεται αντιμέτωπη με την Αναντολού Εφές (Nova Sports start) και την ίδια ώρα η Παρτίζαν φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα (Nova Sports 6).

Οι μεταδόσεις της ημέρας