Ρεάλ Μαδρίτης: Πρόβλημα με Οκέκε
Πρόβλημα με τον Τσούμα Οκέκε προέκυψε στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Αμερικανός ψηλός ταλαιπωρείται από διάστρεεμμα
Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε (30/10 - 22:00), ενόψει της 8ης αγωνιστικής της Euroleague.
Όπως ανακοίνωσε η ισπανική ομάδα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε με τον Τσούμα Οκέκε, καθώς υπέστη διάστρεμμα.
Ο 27χρονος σέντερ μετράει 9.1 πόντους και 4.1 ριμπάουντ σε 18'11 λεπτά συμμετοχής σε επτά παιχνίδια τη φετινή σεζόν.
