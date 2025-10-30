Πρόβλημα με τον Τσούμα Οκέκε προέκυψε στη Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο Αμερικανός ψηλός ταλαιπωρείται από διάστρεεμμα

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε (30/10 - 22:00), ενόψει της 8ης αγωνιστικής της Euroleague.

Όπως ανακοίνωσε η ισπανική ομάδα πρόβλημα της τελευταίας στιγμής προέκυψε με τον Τσούμα Οκέκε, καθώς υπέστη διάστρεμμα.

Ο 27χρονος σέντερ μετράει 9.1 πόντους και 4.1 ριμπάουντ σε 18'11 λεπτά συμμετοχής σε επτά παιχνίδια τη φετινή σεζόν.