Ρεάλ: Τι αποφάσισε για το νέο συμβόλαιο με την Euroleague

Γιάννης Πάλλας
Φλορεντίνο Πέρεθ - Ρεάλ Μαδρίτης

Κλειστά κρατάει ακόμη τα χαρτιά της η Ρεάλ Μαδρίτης στο θέμα του νέου συμβολαίου με την Euroleague.

Πέπλο μυστηρίου καλύπτει τη Ρεάλ Μαδρίτης, όσον αφορά το θέμα του νέου συμβολαίου με την Euroleague, καθώς ακόμη δεν έχει φανερώσει τις προθέσεις της για το τι θα πράξει τελικά.

Παρότι απομένουν λίγες ημέρες μέχρι την 15η Ιανουαρίου, οπότε θα πρέπει να αποφασίσει οριστικά και αμετάκλητα η ομάδα της Μαδρίτης, ακόμη παίζει... κρυφτό ο Φλορεντίνο Πέρεθ.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ισπανού Μαρκ Μουντέτ αναφέρεται: «Λίγο πριν από τη σύνοδο κορυφής που θα οριστικοποιήσει την ανανέωση των αδειών Α της EuroLeague, πηγές που συμμετείχαν στις συναντήσεις αναφέρουν ότι «η Ρεάλ Μαδρίτης ενεργεί ανεξάρτητα». Η τελική της απόφαση παραμένει άγνωστη.
Η προθεσμία λήγει στις 15 Ιανουαρίου».

Το σημείο που χρίζει προσοχής από τις πληροφορίες του Ισπανού δημοσιογράφου έχει να κάνει με το γεγονός πως οι Μαδριλένοι δρουν ανεξάρτητα απ’ όλους τους άλλους μετόχους, με τους περισσότερους να έχουν πάρει τις αποφάσεις τους για την υπογραφή του νέου 15ετούς συμβολαίου.

 

Η Μπαρτσελόνα επίσης φαίνεται να μην έχει αποφασίσει ακόμη αν θα υπογράψει, παρότι λέγεται ότι θα κινηθούν αναλόγως με την Ρεάλ. Ωστόσο, οι Μαδριλένοι ακόμη δεν ξεκαθαρίζουν τη στάση τους, παρότι φαίνεται πως με κλειστές πόρτες θα έχουν αποφασίσει, καθώς φαντάζει απίθανο να μην έχουν πάρει απόφαση ενώ η καταληκτική ημερομηνία είναι η 15η Ιανουαρίου. Τότε θα έχει αποσαφηνιστεί ποια θα είναι η επιλογή της Ρεάλ. Euroleague ή NBA Europe θα φανεί πολύ σύντομα.

     

