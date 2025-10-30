Euroleague: Μονέκε και Φρανσίσκο οι MVP της 7ης αγωνιστικής

Σιλβέν Φρανσίσκο και Τσίμα Μονέκε αναδείχθηκαν MPV για την 7η αγωνιστική της Euroleague με 35 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Έπειτα από το πέρας της 7ης αγωνιστικής της Euroleague, ο τίτλος του MVP μοιράστηκε στα δύο αυτή τη φορά.

Τσίμα Μονέκε και Σιλβέν Φρανσίσκο αμφώτεροι συγκέντρωσαν 35 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης και μοιράστηκαν τον τίτλο του πολυτιμότερου της αγωνιστικής.

Ο φόργουορντ του Ερυθρού σημείωσε 24 πόντους, με 7 ριμπάουντ στη νίκη της ομάδας του επί της Βιλερμπάν, ενώ ο Γάλλος γκαρντ πέτυχε 23 πόντους, με 10 ασίστ, κάνοντας double - double, στην επικράτηση της Ζάλγκιρις επί της Βίρτους Μπολόνια.

Η λίστα των MVP κάθε αγωνιστικής, μέχρι στιγμής τη σεζόν:

1η αγωνιστική: Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός AKTOR) – 29 PIR

2η αγωνιστική: Νίκολα Μίροτιτς (Μονακό) – 32 PIR

3η αγωνιστική: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 34 PIR

4η αγωνιστική: Τζόρνταν Νουόρα (Ερυθρός Αστέρας) – 34 PIR

5η αγωνιστική: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 31 PIR

6η αγωνιστική: Ρόμαν Σόρκιν (Μακάμπι Τελ Αβίβ) – 30 PIR

7η αγωνιστική: Σιλβέιν Φρανσίσκο (Ζάλγκιρις), Τσίμα Μονέκε (Ερυθρός Αστέρας) – 35 PIR