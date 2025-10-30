Euroleague: Μονέκε και Φρανσίσκο οι MVP της 7ης αγωνιστικής
Έπειτα από το πέρας της 7ης αγωνιστικής της Euroleague, ο τίτλος του MVP μοιράστηκε στα δύο αυτή τη φορά.
Τσίμα Μονέκε και Σιλβέν Φρανσίσκο αμφώτεροι συγκέντρωσαν 35 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης και μοιράστηκαν τον τίτλο του πολυτιμότερου της αγωνιστικής.
Ο φόργουορντ του Ερυθρού σημείωσε 24 πόντους, με 7 ριμπάουντ στη νίκη της ομάδας του επί της Βιλερμπάν, ενώ ο Γάλλος γκαρντ πέτυχε 23 πόντους, με 10 ασίστ, κάνοντας double - double, στην επικράτηση της Ζάλγκιρις επί της Βίρτους Μπολόνια.
Η λίστα των MVP κάθε αγωνιστικής, μέχρι στιγμής τη σεζόν:
- 1η αγωνιστική: Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός AKTOR) – 29 PIR
- 2η αγωνιστική: Νίκολα Μίροτιτς (Μονακό) – 32 PIR
- 3η αγωνιστική: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 34 PIR
- 4η αγωνιστική: Τζόρνταν Νουόρα (Ερυθρός Αστέρας) – 34 PIR
- 5η αγωνιστική: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 31 PIR
- 6η αγωνιστική: Ρόμαν Σόρκιν (Μακάμπι Τελ Αβίβ) – 30 PIR
- 7η αγωνιστική: Σιλβέιν Φρανσίσκο (Ζάλγκιρις), Τσίμα Μονέκε (Ερυθρός Αστέρας) – 35 PIR
We’ve got CO-MVPs in Round 7 🤝
Sylvain Francisco and Chima Moneke 👏
Led their teams to big Ws at home to keep climbing up the standings!
MVP of the Round I #EveryGameMatters pic.twitter.com/RNO3ClTGLW— EuroLeague (@EuroLeague) October 30, 2025
