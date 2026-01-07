Σημαντικό πρόβλημα με το γήπεδο της Ελλάς Σύρου. Χωρίς πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την έναρξη της σεζόν.

Κεκλεισμένων των θυρών ή σε διαφορετική έδρα καλείται να αγωνίζεται στο εξής η Ελλάς Σύρου, σύμφωνα με αναφορά του Αρχηγείου Πυροσβεστικής Αιγαίου και Κρήτης.

Το ζήτημα της έδρας της Ελλάς Σύρου είχε τεθεί ήδη από τα μέσα Δεκεμβρίου από τον Παναργειακό, γεγονός που οδήγησε τη Super League 2 στην αποστολή επιστολής προς τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ζητώντας να εξεταστεί εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις αδειοδότησης του Δημοτικού Σταδίου Ερμούπολης. Από τα στοιχεία που προκύπτουν από την Πυροσβεστική, το πρόβλημα είναι υπαρκτό και ιδιαίτερα σοβαρό.

Σύμφωνα με την επίσημη αναφορά του Αρχηγείου Πυροσβεστικής προς το Υπουργείο Αθλητισμού και τις τοπικές αρχές, το Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης στερείται Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας, απαραίτητου δικαιολογητικού για την έκδοση άδειας αθλητικής εγκατάστασης κατηγορίας Γ1.

Η απουσία του συγκεκριμένου πιστοποιητικού σημαίνει ότι η ομάδα των Κυκλάδων όφειλε να έχει δώσει όλους τους εντός έδρας αγώνες της χωρίς παρουσία φιλάθλων, έως ότου ολοκληρωθεί η σχετική διαδικασία αδειοδότησης.

Στην ίδια αναφορά επισημαίνεται ότι, παρότι συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ελέγχου Καταλληλότητας Αθλητικών Εγκαταστάσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ο αξιωματικός της Πυροσβεστικής που είχε οριστεί μέλος της δεν κλήθηκε ποτέ να υπογράψει το πρακτικό, την εισήγηση ή το φύλλο ελέγχου, έγγραφα απαραίτητα για την έκδοση άδειας λειτουργίας.

Κατά συνέπεια, όπως προκύπτει από το Αρχηγείο της Πυροσβεστικής, η Ελλάς Σύρου αγωνίζεται παρατύπως στο Δημοτικό Στάδιο Ερμούπολης, όπου έχει ήδη δώσει επτά αγώνες πρωταθλήματος Super League 2 και δύο για το Κύπελλο Ελλάδας.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι ένας από τους αγώνες Κυπέλλου διεξήχθη απέναντι στον νταμπλούχο Ολυμπιακό, παρουσία πλήθους φιλάθλων, γεγονός που εγείρει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας.

Με βάση τα παραπάνω, η Ελλάς Σύρου δεν δύναται να αγωνιστεί ξανά στην Ερμούπολη με θεατές. Εναλλακτικά, οι αγώνες θα πρέπει να διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών ή σε άλλη έδρα, έως ότου το Δημοτικό Στάδιο αποκτήσει Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας.

Παράλληλα, γεννώνται σοβαρά ερωτήματα αναφορικά με τις ευθύνες για τη χρήση της εγκατάστασης χωρίς νόμιμη άδεια. Υπάρχουν αφενός πιθανές ποινικές ευθύνες για την είσοδο θεατών σε χώρο χωρίς άδεια λειτουργίας και αφετέρου πειθαρχικές ευθύνες, καθώς αλλοιώθηκαν οι συνθήκες διεξαγωγής του πρωταθλήματος.

Η Ελλάς Σύρου όφειλε, μετά την άνοδό της, να αναβαθμίσει την άδεια λειτουργίας του γηπέδου από κατηγορία Β1 σε Γ1. Παράλληλα, η διοργανώτρια αρχή όφειλε να διαπιστώσει αν το στάδιο πληρούσε τις απαιτήσεις της νέας κατηγορίας, ενώ ευθύνη φέρει και η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου – Περιφερειακή Ενότητα Κυκλάδων, η οποία εκδίδει τις άδειες διεξαγωγής αγώνων, εφόσον δεν υπήρχε σε ισχύ νόμιμη άδεια λειτουργίας.