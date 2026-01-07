ΑΕΚ: Η μέρα και η ώρα άφιξης του Νάναλι στην Αθήνα
Με τον καλύτερο τρόπο μπήκε το νέο έτος για την ΑΕΚ και τους φιλάθλους της. Η Ένωση έκανε ένα... δωράκι στον κόσμο της, πρωτοχρονιά του 2026 και ανακοίνωσε τον Τζέιμς Νάναλι. Έναν παίκτη με σπουδαία καριέρα στην Euroleague που έρχεται για να ανεβάσει επίπεδο την περιφέρεια της Βασίλισσας.
Ο παίκτης που έχει υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν 2025-26, θα φτάσει στην Αθήνα την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου στις 14:55 στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, όπως ενημέρωσε η Ένωση τον κόσμο της.
✈️ Next arrival: 𝙇𝙤𝙖𝙙𝙞𝙣𝙜…#AEKBC pic.twitter.com/D0iMmuVeAO— AEK BC (@aekbcgr) January 7, 2026
