Ζάλγκιρις - Βιλερμπάν: Πού θα δείτε τα ματς της ημέρας στη Euroleague
Σήμερα, Πέμπτη (30/10) πέφτει η αυλαία και στην 8η αγωνιστική της Euroleague με έξι αναμετρήσεις.
Η Ζάλγκιρις υποδέχεται στις 20:00 τη Βιλερμπάν (Nova Sports start), στις 21:15 η Μακάμπι Τελ Αβίβ φιλοξενεί τον Ερυθρό Αστέρα (Νova Sports 2). Στις 21:30 ακολουθεί το Αρμάνι Μιλάνο - Παρί (Nova Sports 4), την ίδια ώρα Μπάγερν Μονάχου - Βίρτους Μπολόνια (Nova Sports 5) και Βαλένθια - Ντουμπάι BC (Nova sports 6). Η αυλαία κλείνει στις 22:00 με την αναμέτρηση ανάμεσα σε Ρεάλ Μαδρίτης και Φενέρμπαχτσε (Nova Sports prime).
Οι μεταδόσεις της ημεράς
- Ζαλγκίρις - Βιλερμπάν (20:00, Nova Sports start)
- Μακάμπι Τελ Αβίβ - Ερυθρός Αστέρας (Nova Sports 2)
- Aρμάνι Μιλάνο - Παρί (21:30, Nova Sports 4)
- Μπάγερν Μονάχου - Βίρτους Μπολόνια (21:30, Nova Sports 5)
- Βαλένθια - Ντουμπάι BC (21:30, Nova Sports 6)
- Ρεάλ Μαδρίτης - Φενέρμπαχτσε (22:00, Nova Sports prime)
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.