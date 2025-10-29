Με κορυφαίο τον Κόλιν Μάλκολμ, η Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε της Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο μεγάλο ματς της 7ης αγωνιστικής 97-84 και παρέμεινε μόνη πρώτη στην κορυφή της κατάταξης στην Euroleague.

Με... σπασμένα φρένα συνεχίζει η Χάποελ Τελ Αβίβ στο ξεκίνημα της φετινής Euroleague καθώς έφτασε αισίως στο 6-1 ρεκόρ και παρέμεινε μόνη πρώτη στην κορυφή!

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έγινε το αφεντικό του αγώνα απέναντι στην Παρτίζαν του πάλαι ποτέ συνεργάτη του και φυσικά κουμπάρου του, Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Εκείνος που αποτέλεσε τον «x factor» των νικητών ήταν ο Κόλιν Μάλκολμ ο οποίος σε 31 λεπτά συμμετοχής είχε 17 πόντους με 4/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

«Διψήφιοι» ήταν άλλοι... έξι παίκτες της Χάποελ, δείγμα και της πολυφωνίας που είχε στο συγκεκριμένο ματς.

Για την Παρτίζαν έκανε ντεμπούτο ο Μπρούνο Φερνάντο, με τους Μπράουν (19π.) και Γουάσινγκτον (15π.) να ήταν εκείνοι που ξεχώρισαν.

Χάποελ – Παρτίζαν: Ο αγώνας

Μάχες... σώμα με σώμα έδιναν η Χάποελ και η Παρτίζαν στο ξεκίνημα του αγώνα και συμβάδιζαν στο σκορ έως και το τελευταίο λεπτό της πρώτης περιόδου (19-19) πριν σκοράρουν δύο σερί τρίποντα οι γηπεδούχοι με τους Μάλκολμ και Μπλέικνι για το 25-19 του δεκαλέπτου. Στο 12' οι Ισραηλινοί βρίσκονταν στο +5 (27-22) αλλά έκτοτε η Παρτίζαν έμελλε να αλλάξει άρδην την εικόνα του αγώνα και με σερί 11-0 (!) να προηγηθεί με 27-33 δύο λεπτά αργότερα.

Οι Ντουέιν Γουάσινγκτον και Στέρλινγκ Μπράουν ήταν εκείνοι που είχαν πάρει την επιθετική μπαγκέτα της ομάδας τους ωστόσο η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση. Με δικό τους 12-2 (!) πήραν εκ νέου τα ηνία στο σκορ (39-35) για να κλείσει το πρώτο μισό του αγώνα έχοντας την μικρότερη δυνατή διαφορά (43-42). Η Χάποελ είχε στο πρώτο μισό 12/19 δίποντα και 5/13 τρίποντα (Μπράιαντ 11π.) ενώ η Παρτίζαν 11/21 δίποντα και αντιστοίχως 5/12 τρίποντα.

Στο ίδιο μήκους κύματος κύλησε και το μεγαλύτερο διάστημα της 3ης περιόδου. Η Χάποελ είχε την υπεροχή και σταθερά το προβάδισμα στο σκορ μεταξύ δύο και τεσσάρων πόντων ώσπου ένα τρίποντο του Γουέινραϊτ στο 28' έδωσε στην ομάδα του αέρα επτά πόντων (65-58) διατηρώντας την διαφορά στο +6 (69-63) με τη λήξη του γ' δεκαλέπτου.

Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων αυτό το προβάδισμα ήταν αρκετό για να δώσει επιπλέον ψυχολογία στους παίκτες του Δημήτρη Ιτούδη καθώς βρέθηκαν στο +12 (77-65) στο 32'. Και δεν έμεινε εκεί. Στα μέσα της τελευταίας περιόδου η Χάποελ προηγήθηκε και με 16 πόντους διαφορά (85-69) έχοντας βάλει και τις βάσεις για την τελική επικράτηση.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… είχε εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας στα σουτ εντός παιδιάς με 67% στα δίποντα (23/34) και 46% στα τρίποντα (12/26)

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Κόλιν Μάλκολμ ο οποίος είχε 17 πόντους με 4/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ και ισάριθμες τελικές πάσες.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ντάνιελ Οτούρου με 14 πόντους και 6 ριμπάουντ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Τζαμπάρι Πάρκερ. Τηρουμένων των αναλογιών (7π., 2ριμπ.) ήταν μακριά από τον καλό του εαυτό.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... προσπάθησε ο Στέρλινγκ Μπράουν έχοντας 19 πόντους με 5/11 δίποντα και 3/7 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 43-42, 70-63, 97-84.

Hapoel IBI Tel Aviv Head Coach: Dimitris Itoudis View Table Legend MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF # Players 0 J. Motley 17:23 7 2/3 66.7% 0/0 0% 0/0 0% 3/4 75% 0 3 3 2 3 2 1 0 8 1 C. Jones 17:02 12 2/5 40.0% 2/2 100% 2/2 100% 2/2 100% 0 0 0 3 3 1 0 0 10 2 A. Blakeney 20:00 13 2/3 66.7% 3/6 50.0% 3/6 50.0% 0/0 0% 1 0 1 1 1 0 0 1 11 3 E. Bryant * 25:23 11 3/5 60.0% 1/3 33.3% 1/3 33.3% 2/2 100% 1 8 9 2 3 2 1 0 17 9 G. Palatin 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 T. Ennis 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 C. Malcolm * 31:11 17 4/4 100% 3/4 75% 3/4 75% 0/0 0% 1 3 4 4 1 0 0 1 27 21 T. Odiase 00:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 V. Micic * 27:30 10 2/3 66.7% 0/6 0% 0/6 0% 6/6 100% 1 1 2 4 2 1 3 0 15 24 I. Wainright * 29:30 11 1/1 100% 3/5 60% 3/5 60% 0/1 0% 0 2 2 2 3 1 0 0 9 25 D. Oturu * 27:41 14 6/8 75% 0/0 0% 0/0 0% 2/4 50% 2 4 6 1 3 2 0 0 18 41 T. Ginat 04:20 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0/1 0% 1 2 3 0 1 2 0 0 4 Team / Coaches 0 2 2 0 0 2 0 TOTAL 200 97 23/34 67.6% 12/26 46.2% 12/26 46.2% 15/20 75% 7 25 32 19 20 11 5 6 119