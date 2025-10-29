Χάποελ - Παρτίζαν 97-84: Ο Μάλκολμ Χ... factor την κράτησε μόνη πρώτη στην κορυφή της Euroleague

Γιώργος Κούβαρης
Με κορυφαίο τον Κόλιν Μάλκολμ, η Χάποελ του Δημήτρη Ιτούδη επικράτησε της Παρτίζαν του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στο μεγάλο ματς της 7ης αγωνιστικής 97-84 και παρέμεινε μόνη πρώτη στην κορυφή της κατάταξης στην Euroleague.

Με... σπασμένα φρένα συνεχίζει η Χάποελ Τελ Αβίβ στο ξεκίνημα της φετινής Euroleague καθώς έφτασε αισίως στο 6-1 ρεκόρ και παρέμεινε μόνη πρώτη στην κορυφή!

Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη έγινε το αφεντικό του αγώνα απέναντι στην Παρτίζαν του πάλαι ποτέ συνεργάτη του και φυσικά κουμπάρου του, Ζέλικο Ομπράντοβιτς.

Εκείνος που αποτέλεσε τον «x factor» των νικητών ήταν ο Κόλιν Μάλκολμ ο οποίος σε 31 λεπτά συμμετοχής είχε 17 πόντους με 4/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

«Διψήφιοι» ήταν άλλοι... έξι παίκτες της Χάποελ, δείγμα και της πολυφωνίας που είχε στο συγκεκριμένο ματς.

 

Για την Παρτίζαν έκανε ντεμπούτο ο Μπρούνο Φερνάντο, με τους Μπράουν (19π.) και Γουάσινγκτον (15π.) να ήταν εκείνοι που ξεχώρισαν.

Χάποελ – Παρτίζαν: Ο αγώνας

Μάχες... σώμα με σώμα έδιναν η Χάποελ και η Παρτίζαν στο ξεκίνημα του αγώνα και συμβάδιζαν στο σκορ έως και το τελευταίο λεπτό της πρώτης περιόδου (19-19) πριν σκοράρουν δύο σερί τρίποντα οι γηπεδούχοι με τους Μάλκολμ και Μπλέικνι για το 25-19 του δεκαλέπτου. Στο 12' οι Ισραηλινοί βρίσκονταν στο +5 (27-22) αλλά έκτοτε η Παρτίζαν έμελλε να αλλάξει άρδην την εικόνα του αγώνα και με σερί 11-0 (!) να προηγηθεί με 27-33 δύο λεπτά αργότερα.

Οι Ντουέιν Γουάσινγκτον και Στέρλινγκ Μπράουν ήταν εκείνοι που είχαν πάρει την επιθετική μπαγκέτα της ομάδας τους ωστόσο η απάντηση των γηπεδούχων ήταν άμεση. Με δικό τους 12-2 (!) πήραν εκ νέου τα ηνία στο σκορ (39-35) για να κλείσει το πρώτο μισό του αγώνα έχοντας την μικρότερη δυνατή διαφορά (43-42). Η Χάποελ είχε στο πρώτο μισό 12/19 δίποντα και 5/13 τρίποντα (Μπράιαντ 11π.) ενώ η Παρτίζαν 11/21 δίποντα και αντιστοίχως 5/12 τρίποντα.

Στο ίδιο μήκους κύματος κύλησε και το μεγαλύτερο διάστημα της 3ης περιόδου. Η Χάποελ είχε την υπεροχή και σταθερά το προβάδισμα στο σκορ μεταξύ δύο και τεσσάρων πόντων ώσπου ένα τρίποντο του Γουέινραϊτ στο 28' έδωσε στην ομάδα του αέρα επτά πόντων (65-58) διατηρώντας την διαφορά στο +6 (69-63) με τη λήξη του γ' δεκαλέπτου.

Όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων αυτό το προβάδισμα ήταν αρκετό για να δώσει επιπλέον ψυχολογία στους παίκτες του Δημήτρη Ιτούδη καθώς βρέθηκαν στο +12 (77-65) στο 32'. Και δεν έμεινε εκεί. Στα μέσα της τελευταίας περιόδου η Χάποελ προηγήθηκε και με 16 πόντους διαφορά (85-69) έχοντας βάλει και τις βάσεις για την τελική επικράτηση.

ΝΙΚΗΣΕ ΓΙΑΤΙ… είχε εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας στα σουτ εντός παιδιάς με 67% στα δίποντα (23/34) και 46% στα τρίποντα (12/26)

ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΙΑΦΟΡΑ Ο... Κόλιν Μάλκολμ ο οποίος είχε 17 πόντους με 4/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ και ισάριθμες τελικές πάσες.

ΑΞΙΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ Ο… Ντάνιελ Οτούρου με 14 πόντους και 6 ριμπάουντ.

ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ Ο... Τζαμπάρι Πάρκερ. Τηρουμένων των αναλογιών (7π., 2ριμπ.) ήταν μακριά από τον καλό του εαυτό.

ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ ΑΛΛΑ... προσπάθησε ο Στέρλινγκ Μπράουν έχοντας 19 πόντους με 5/11 δίποντα και 3/7 τρίποντα.

Τα δεκάλεπτα: 25-19, 43-42, 70-63, 97-84.

Hapoel IBI Tel AvivHead Coach: Dimitris Itoudis
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
0J. Motley17:2372/366.7%0/00%0/00%3/475%033232108
1C. Jones17:02122/540.0%2/2100%2/2100%2/2100%0003310010
2A. Blakeney20:00132/366.7%3/650.0%3/650.0%0/00%1011100111
3E. Bryant *25:23113/560.0%1/333.3%1/333.3%2/2100%1892321017
9G. Palatin00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
11T. Ennis00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
17C. Malcolm *31:11174/4100%3/475%3/475%0/00%1344100127
21T. Odiase00:0000/00%0/00%0/00%0/00%000000000
22V. Micic *27:30102/366.7%0/60%0/60%6/6100%1124213015
24I. Wainright *29:30111/1100%3/560%3/560%0/10%022231009
25D. Oturu *27:41146/875%0/00%0/00%2/450%2461320018
41T. Ginat04:2021/250%0/00%0/00%0/10%123012004
Team / Coaches0220020
TOTAL2009723/3467.6%12/2646.2%12/2646.2%15/2075%7253219201156119

Partizan Mozzart Bet BelgradeFG2PT FG3PT FGFTREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
Head Coach: Zeljko ObradovicMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
3M. Muurinen00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
4D. Washington26:38156/1442.9%3/933.3%3/560%0/00%033622111212
5D. Osetkowski *09:5083/475%2/366.7%1/1100%1/1100%1010210166
8M. Bosnjakovic00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
9V. Marinkovic *28:1072/728.6%1/250%1/520%2/2100%2240730133
11A. Pokusevski00:0000/00%0/00%0/00%0/00%0000000000
12S. Brown *34:42198/1844.4%5/1145.5%3/742.9%0/00%224321321616
17I. Bonga *27:5062/540%2/366.7%0/20%2/2100%123250201212
19A. Lakic12:2021/333.3%1/1100%0/20%0/00%00012000-1-1
22J. Parker *19:0374/757.1%3/650%0/10%1/1100%0220420144
24B. Fernando13:0964/580%2/366.7%0/00%2/2100%1230820066
88T. Jones28:181410/1471.4%5/771.4%0/00%4/757.1%3710482012020
Team/Coaches01100
TOTAL2008432/6747.8%24/4553.3%8/2236.4%12/1580%1021311622126178

@Photo credits: Euroleague
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

     