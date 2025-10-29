Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρίσκεται στο ΣΕΦ και δείχνει την αγάπη του για τον Ολυμπιακό στο ματς με τη Μονακό.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μονακό για την 8η αγωνιστική της Εuroleague. Το ματς έχει και εκλεκτό καλεσμένο, αφού στο ΣΕΦ βρίσκεται ένας θρύλος του παγκοσμίου τένις. Ο λόγος για τον Νόβακ Τζόκοβιτς που παρακολουθεί από κοντά τη μάχη της ομάδας του Μπαρτζώκα κόντρα στο σύνολο του Σπανούλη.

Μάλιστα ο Σέρβος τενίστας τραγούδησε και συνθήματα των Πειραιωτών, δείχνοντας για άλλη μια φορά την αγάπη του για την ομάδα.

Tην Τρίτη 28/10 είχε βρεθεί και στο Telekom Center Athens για το ματς του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι, με μερίδα οπαδών των «πράσινων» να τον αποδοκιμάζουν.



Δείτε το video του Gazzetta με τον Τζόκοβιτς στο ΣΕΦ