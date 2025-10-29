Ολυμπιακός - Μονακό: Αποθέωση για Σπανούλη και Μπαρτζώκα στο ΣΕΦ
Ο Βασίλης Σπανούλης επέστρεψε για ακόμα μία φορά ως αντίπαλος στο ΣΕΦ, με τους φίλους του Ολυμπιακού να τον υποδέχονται με ένα θερμό χειροκρότημα.
Ο κόουτς της Μονακό έκανε την εμφάνισή του στο ΣΕΦ, περίπου 15 λεπτά πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης για την 7η αγωνιστική. Με τους φίλους των «ερυθρολεύκων» να τον αποθεώνουν, όπως συμβαίνει πάντα άλλωστε στις φορές που γυρίζει στο φαληρικό γήπεδο.
Λίγα λεπτά αργότερα, έκανε την εμφάνισή του και ο Γιώργος Μπαρτζώκας. Ο οποίος ως συνήθως γνώρισε καθολική αποθέωση από το ΣΕΦ, ακούγοντας ρυθμικά και το όνομά του από την κερκίδα, με εκείνον να ανταποδίδει.
Το βίντεο του Gazzetta με την αποθέωση Σπανούλη
