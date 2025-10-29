Έγινε και επίσημο: Ο Ντίνος Μήτογλου θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού για άλλα τρία χρόνια όπως ανακοίνωσε και επίσημα η «πράσινη» ΚΑΕ.

Ο 29χρονος φόργουορντ θα συνεχίσει με κάθε επισημότητα, πλέον, να φοράει τη φανέλα με το τριφύλλι έως και το καλοκαίρι του 2029.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε την παραμονή του Μήτογλου στο τριφύλλι για άλλα τρία χρόνια, όπως και σημαίνει ότι θα συμπληρώσει μια δεκαετία στους «πράσινους».

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την επέκταση της συνεργασίας της με τον Κωνσταντίνο Μήτογλου έως το καλοκαίρι του 2029» ανέφερε η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ.