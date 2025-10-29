Παίκτης του Παναθηναϊκού έως το 2029 θα παραμείνει ο Ντίνος Μήτογλου καθώς συμφώνησε να ανανεώσει το συμβόλαιό του για άλλα τρία χρόνια!

Οι «πράσινοι» έδωσαν τα χέρια με τον 29χρονο φόργουορντ και θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού έως και το καλοκαίρι του 2029!

Ουσιαστικά ήταν η μοναδική... εκκρεμότητα των ανανεώσεων στις τάξεις του «τριφυλλιού» με τον Ντίνο Μήτογλου να στελεχώνει τον ελληνικό κορμό της ομάδας.

Πλέον απομένει μόνο η ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR προκειμένου να επισημοποιηθεί η ανανέωση του συμβολαίου του Μήτογλου με σημαντική αύξηση των αποδοχών του. Άλλωστε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είχε προαναγγείλει εδώ και καιρό την παραμονή του στον επτάστερο έχοντας πει σε live Instagram τον περασμένο Αύγουστο ότι «ο Ντίνος είναι η αγάπη μου και η αγάπη του γιου μου. Και να μην ήθελα να τον ανανεώσω θα με πλάκωνε ο Παύλος».

Ο Έλληνας διεθνής παίκτης βρέθηκε στο «τριφύλλι» την τετραετία 2017-2021 πριν μετακομίσει στην Αρμάνι Μιλάνο, ενώ μετά την περιπέτεια που πέρασε με την υπόθεση του ντόπινγκ, επέστρεψε στον Παναθηναϊκό το καλοκαίρι του 2023.

Όπερ και σημαίνει ότι το 2029 που θα ολοκληρωθεί το νέο συμβόλαιο που υπέγραψε θα κλείσει συνολικά 10 χρόνια στον Παναθηναϊκό!