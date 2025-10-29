Μίτσιτς για Διαμαντίδη: «Είναι ο αγαπημένος μου, είναι το είδωλό μου»

Η ξεχωριστή δήλωση του Βασίλιε Μίτσιτς, αναφέροντας τον Δημήτρη Διαμαντίδη ως μπασκετικό του είδωλο.

Η Χάποελ Τελ Αβίβ αποτελεί μέχρι στιγμής την ευχάριστη έκπληξη της χρονιάς στην Euroleague.

Έχοντας πέντε νίκες και μόλις μία ήττα η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη, βρίσκεται μόνη πρώτη στην κορυφή, με τον Βασίλιε Μίτσιτς να είναι από τους βασικούς πρωταγωνιστές.

Ο Σέρβος γκαρντ σε δηλώσεις του στο «Sport5» αποθέωσε μεταξύ άλλων τον Δημήτρη Διαμαντίδη, χαρακτηρίζοντας τον Έλληνα «legend» ως μπασκετικό του είδωλο. Ο MVP του 2021 μετράει ήδη 16.5 πόντους, με 2 ριμπάουντ και 3.8 ασίστ μ.ο ανά παιχνίδι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μίτσιτς

«Ξεκίνησα να παίζω μπάσκετ από τα 8. Είδωλό μου ήταν ο Δημήτρης Διαμαντίδης. Αγαπώ την ηγετικότητά του, την αφοσίωσή του στην ομάδα. Ήταν νικητής, ήταν ο αγαπημένος μου».

Για τις νίκες και την καλύτερη στιγμή: «Δεν κυνήγησα τις νίκες, ήρθαν φυσικά. Αλλά πάντα στόχευα ψηλά. Δεν ξέρω το μυστικό της επιτυχίας. Είμαι αφοσιωμένος στο μπάσκετ. Η κατάκτηση της Euroleague με βοήθησε ως άνθρωπος επειδή δυστυχώς ο κόσμος υπολογίζει μόνο τις επιτυχίες, αλλά υπάρχει αρκετή δουλειά και πολλές θυσίες που γίνονται στο παρασκήνιο. Η καλύτερη στιγμή ήταν όταν βγήκα MVP της Euroleague».

Για την θητεία του στο ΝΒΑ: «Ήταν χρήσιμα τα χρόνια στο ΝΒΑ. Από έξω φάνηκε σαν να μην είχα ευκαιρίες, αλλά όταν ήμουν εκεί έμαθα για την λίγκα, για τον εαυτό μου και με βοήθησε να ετοιμαστώ για νέες προκλήσεις. Είναι πιο γρήγορος ο ρυθμός και παίζουν ταλαντούχοι παίκτες εκεί. Ήταν καλό να δω πως αφοσιώνονται στο παιχνίδι».

Για την επιλογή να πάει στην Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ήθελα να ξεκινήσω κάτι καινούργιο. Υπήρξε μία στιγμή που ένιωσα την ανάγκη να ξεκινήσω κάτι με νέους παίκτες. Δεν σκέφτηκα την ασφάλεια. Πάντα πιστεύω ότι οι άνθρωποι πρέπει να προσεύχονται για το καλύτερο, για την ειρήνη. Το γεγονός πως μεγάλωσα στην Σερβία με βοήθησε να καταλάβω καλύτερα την κατάσταση».