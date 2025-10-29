Ο Νικ Καλάθης είναι με κάθε επισημότητα πλέον παίκτης της Παρτίζαν Βελιγραδίου.

Ο Νικ Καλάθης είναι ο εκλεκτός που καλείται να καλύψει το κενό του τραυματία Καρλίκ Τζόουνς στην Παρτίζαν Βελιγραδίου, με τον ίδιο να αποτελεί παρελθόν από τη Μονακό.

Η σέρβικη ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Έλληνα γκαρντ, ο οποίος πλέον θα βρίσκεται στο ρόστερ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μετά τη θητεία του στο Μόντε Κάρλο.

Την περασμένη σεζόν, ο Καλάθης έπαιξε σε 13 της Euroleague, όπου μετρούσε κατά μέσο όρο από 3,7 πόντους με 2,2 ριμπάουντ και 3,8 ασίστ σε 17:31 λεπτά εντός παρκέ.

🙏 Merci Nick, légende du jeu



D’un commun accord, le club et le joueur ont décidé de se séparer avant l’issue de cette saison



Toute la famille de l’AS Monaco Basketball te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière #RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/VpqxXaHIpf — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) October 29, 2025

Η ανακοίνωση της Παρτίζαν για τον Καλάθη