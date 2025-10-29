Καλάθης: Τέλος από τη Μονακό, ανακοινώθηκε από την Παρτίζαν

Σπύρος Μαρκεζίνης
Ο Νικ Καλάθης είναι με κάθε επισημότητα πλέον παίκτης της Παρτίζαν Βελιγραδίου.

Ο Νικ Καλάθης είναι ο εκλεκτός που καλείται να καλύψει το κενό του τραυματία Καρλίκ Τζόουνς στην Παρτίζαν Βελιγραδίου, με τον ίδιο να αποτελεί παρελθόν από τη Μονακό.

Η σέρβικη ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Έλληνα γκαρντ, ο οποίος πλέον θα βρίσκεται στο ρόστερ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μετά τη θητεία του στο Μόντε Κάρλο.

Την περασμένη σεζόν, ο Καλάθης έπαιξε σε 13 της Euroleague, όπου μετρούσε κατά μέσο όρο από 3,7 πόντους με 2,2 ριμπάουντ και 3,8 ασίστ σε 17:31 λεπτά εντός παρκέ.

 

Η ανακοίνωση της Παρτίζαν για τον Καλάθη

     

