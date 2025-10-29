Καλάθης: Τέλος από τη Μονακό, ανακοινώθηκε από την Παρτίζαν
Ο Νικ Καλάθης είναι ο εκλεκτός που καλείται να καλύψει το κενό του τραυματία Καρλίκ Τζόουνς στην Παρτίζαν Βελιγραδίου, με τον ίδιο να αποτελεί παρελθόν από τη Μονακό.
Η σέρβικη ομάδα ανακοίνωσε την απόκτηση του Έλληνα γκαρντ, ο οποίος πλέον θα βρίσκεται στο ρόστερ του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μετά τη θητεία του στο Μόντε Κάρλο.
Την περασμένη σεζόν, ο Καλάθης έπαιξε σε 13 της Euroleague, όπου μετρούσε κατά μέσο όρο από 3,7 πόντους με 2,2 ριμπάουντ και 3,8 ασίστ σε 17:31 λεπτά εντός παρκέ.
🙏 Merci Nick, légende du jeu— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) October 29, 2025
D’un commun accord, le club et le joueur ont décidé de se séparer avant l’issue de cette saison
Toute la famille de l’AS Monaco Basketball te souhaite le meilleur pour la suite de ta carrière #RocaTeam #DagheMunegu pic.twitter.com/VpqxXaHIpf
Η ανακοίνωση της Παρτίζαν για τον Καλάθη
Doskorašnji igrač Monaka. Bivši košarkaš Panatanaikosa i Fenerbahčea, Nik Kalates, novo je pojačanje Partizana Mozzart Bet!— KK Partizan Mozzart Bet (@PartizanBC) October 29, 2025
Welcome Nick!⚫️⚪️#KKPartizan pic.twitter.com/yx6JMsG2vT
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.