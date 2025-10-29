Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν τα κατάφερε στο Μόναχο και ηττήθηκε από την Μπάγερν με (90-84) . Παρά ταύτα ο Φακούντο Καμπάτσο ευστόχησε σε ένα «τρελό» σουτ χωρίς να... βλέπει στο ημίχρονο του παιχνιδιού, το οποίο ήταν εκτός χρόνου.

Η Ρεάλ μπορεί να γνώρισε την ήττα από την Μπάγερν με (90-84) στο Μόναχο, όμως αποκόμισε ένα μοναδικό highlight!

O Φακούντο Καμπάτσο ευστόχησε σε σουτ πίσω από το κέντρο και μάλιστα χωρίς να βλέπει. Ο Αργεντινός γκαρντ, αφού ακούστηκε η κόρνα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου, πέταξε την μπάλα από τη μία πλευρά του γηπέδου στην άλλη και ευστόχησε σε ένα σουτ που θα μείνει στην ιστορία.

Δείτε τη φάση