Καμπάτσο: Το «τρελό» σουτ που ευστόχησε χωρίς να βλέπει
Η Ρεάλ μπορεί να γνώρισε την ήττα από την Μπάγερν με (90-84) στο Μόναχο, όμως αποκόμισε ένα μοναδικό highlight!
O Φακούντο Καμπάτσο ευστόχησε σε σουτ πίσω από το κέντρο και μάλιστα χωρίς να βλέπει. Ο Αργεντινός γκαρντ, αφού ακούστηκε η κόρνα της λήξης του πρώτου ημιχρόνου, πέταξε την μπάλα από τη μία πλευρά του γηπέδου στην άλλη και ευστόχησε σε ένα σουτ που θα μείνει στην ιστορία.
Δείτε τη φάση
FACUNDO CAMPAZZO REALLY JUST HIT A 3/4-COURT SHOT… OVER HIMSELF?! 😱pic.twitter.com/TyFwNjycfQ— BasketNews (@BasketNews_com) October 28, 2025
