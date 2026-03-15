Ο Κέντρικ Ναν οδήγησε τον Παναθηναϊκό σε μια μεγάλη ανατροπή στην 2η περίοδο καθώς η ΑΕΚ είχε προηγηθεί και με 17 πόντους διαφορά.

Η ΑΕΚ έκανε την μεγάλη έκπληξη στο πρώτο ημίχρονο του «T-Center», όχι τόσο για το γεγονός ότι κόντραρε τον Παναθηναϊκό, αλλά περισσότερο επειδή βρέθηκε να προηγείται και με 17 πόντους διαφορά στο 13' και δη με 25-42!

Αν και τίποτε δεν λειτουργούσε έως εκείνη την ώρα για τον Παναθηναϊκό, ο Κέντρικ Ναν πήρε την κατάσταση στα χέρια του και φρόντισε να βάλει «φρένο» στους «κιτρινόμαυρους» οι οποίοι είχαν βάλει... δύσκολα στην ομάδα του Εργκίν Άταμαν.

Συγκεκριμένα ηγήθηκε του Παναθηναϊκού για την μεγάλη ανατροπή σημειώνοντας 19 πόντους (από τους συνολικά 37 των «πρασίνων») στην 2η περίοδο με αποτέλεσμα το τριφύλλι να πραγματοποιήσει επιμέρους 24-6 και να προηγηθεί με 49-48 έχοντας φέρει τα πάνω κάτω.

Ο Αμερικανός γκαρντ είχε στο πρώτο ημίχρονο χάρη στο τρομερό β' δεκάλεπτο, 19 πόντους με 5/6 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 2 λάθη σε 12 λεπτά συμμετοχής.