Ο Εργκίν Άταμαν αποθεώθηκε κατά την είσοδό του στο Telekom Center Athens από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται να υποδεχθεί στο Telekom Center Athens τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της Euroleague, στην αρχή μίας ακόμη «διαβολοβδομάδας».

Λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ο κόσμος στο κατάμεστο γήπεδο αποθέωσε τον Εργκίν Άταμαν κατά την είσοδο του στο Glass Floor του Κλειστού.