Παναθηναϊκός: Ο Άταμαν αποθεώθηκε κατά την είσοδό του
Ο Εργκίν Άταμαν αποθεώθηκε κατά την είσοδό του στο Telekom Center Athens από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού.
Ο Παναθηναϊκός AKTOR ετοιμάζεται να υποδεχθεί στο Telekom Center Athens τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο πλαίσιο της έβδομης αγωνιστικής της Euroleague, στην αρχή μίας ακόμη «διαβολοβδομάδας».
Λίγα λεπτά πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, ο κόσμος στο κατάμεστο γήπεδο αποθέωσε τον Εργκίν Άταμαν κατά την είσοδο του στο Glass Floor του Κλειστού.
@Photo credits: eurokinissi
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.
ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΚΟΜΗ:
- Παναθηναϊκός, Χολμς: Απ' ευθείας στο νοσοκομείο για εξετάσεις, πού έχει εντοπιστεί το πρόβλημα τραυματισμού του
- Παναθηναϊκός - Μακάμπι: Πώς χτύπησε ο Χολμς, η φάση που προκάλεσε τον τραυματισμό του
- Παναθηναϊκός - Μακάμπι: Ο Κλαρκ έπαθε... Ναν και σκόραρε πίσω από το κέντρο στην εκπνοή του πρώτου δεκαλέπτου!