Η Χάποελ Τελ Αβίβ θα υποδεχτεί την Παρτιζάν (29/10 - 20:00), ενόψει της 7ης αγωνιστικής της Euroleague. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, μίλησε μεταξύ άλλων με τα καλύτερα λόγια για τη δουλειά που κάνει ο Ιτούδης στη Χάποελ, τονίζοντας πως θα πρέπει να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό οι παίκτες του προκειμένου να κερδίσουν το ματς.

Αδιαμφισβήτητα ένα από τα παιχνίδια που ξεχωρίζουν στην 7η αγωνιστική της Euroleague είναι αυτό μεταξύ της Χάποελ Τελ Αβίβ με την Παρτίζαν. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε με αποθεωτικά λόγια για τη δουλειά που γίνεται στη Χάποελ.

Αναλυτικά τα όσα είπε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς:

«Η Χάποελ είναι η τρέχουσα πρωτοπόρος στην EuroLeague, παίζει καλά με σαφείς ιδέες, συνδυάζοντας ατομική και ομαδική ποιότητα. Ξέρουν πάντα και ακριβώς πού και σε ποιον επιτίθενται, και προσπαθήσαμε να προετοιμαστούμε γι' αυτό στις προπονήσεις μας. Μας περιμένει ένα δύσκολο παιχνίδι, αλλά πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό».