Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στο Santiago Bernabéu μαζί με τον γιο του, Παύλο, για την αναμέτρηση ανάμεσα στη Ρεάλ Μαδρίτης και την Μπαρτσελόνα και, στο περιθώριο του Clásico, φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης αναδείχτηκε νικήτρια στο Clásico και βρέθηκε στο +5 από την Μπαρτσελόνα, ενώ ο Τσάμπι Αλόνσο έγινε ο πρώτος προπονητής μετά τον Ζινεντίν Ζιντάν που κέρδισε το παρθενικό του ντέρμπι με τους «μπλαουγκράνα».

Στο Santiago Bernabéu βρέθηκε και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μαζί με τον γιο του, Παύλο, παρακολουθώντας από κοντά το δίδυμο Μπαπέ–Μπέλινγκχαμ να κάνει ό,τι θέλει την άμυνα των Καταλανών, σε ένα παιχνίδι που η Ρεάλ επικράτησε με 2-1.

Στο περιθώριο της αναμέτρησης, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ, ανεβάζοντας τη σχετική φωτογραφία στο Instagram, με λεζάντα: Off to the Oscars!