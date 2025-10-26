Παναθηναϊκός, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: Πήρε το βραβείο του One Team Ambassador
Λίγο πριν το τζάμπολ του Παναθηναϊκός - Προμηθέας, ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ παρέλαβε το βραβείο του One Team Ambassador της EuroLeague για δεύτερη σερί χρονιά.
Αναλυτικά η ενημέρωση του Παναθηναϊκού:
Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ βραβεύτηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως One Team Ambassador της EuroLeague, αναγνωρίζοντας τη διαρκή προσφορά και συμβολή του στις κοινωνικές δράσεις της ομάδας μας. Συγχαρητήρια Juancho! Συνέχισε να εμπνέεις και να μας κάνεις υπερήφανους εντός και εκτός παρκέ!
