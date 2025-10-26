Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ παρέλαβε το βραβείο του One Team Ambassador της EuroLeague για δεύτερη χρονιά, με τον Ισπανό να βραβεύεται έτσι για την διαρκή προσφορά και συμβολή του στο κοινωνικό πρόγραμα της λίγκας.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ βραβεύτηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ως One Team Ambassador της EuroLeague, αναγνωρίζοντας τη διαρκή προσφορά και συμβολή του στις κοινωνικές δράσεις της ομάδας μας. Συγχαρητήρια Juancho! Συνέχισε να εμπνέεις και να μας κάνεις υπερήφανους εντός και εκτός παρκέ!