Αδιανόητο ξύλο στο Παρτιζάν-Παρί μεταξύ Σέρβων (vid)

Το πλακάτ που αποτέλεσε την αιτία για ξεσπάσουν γενικευμένα επεισόδια στο Παρτιζάν-Παρί της Euroleague.

Η Παρτιζάν γνώρισε την ήττα χθες από την Παρί στην Stark Arena, ωστόσο το παιχνίδι του Βελιγραδίου κατά κάποιο τρόπο ήρθε σε δεύτερη μοίρα λόγω των γενικευμένων επεισόδιων που ξέσπασαν στις κερκίδες, μεταξύ των οπαδών των γηπεδούχων.

Μάλιστα, ο λόγος της σύρραξη δεν είχε να κάνει με το μπάσκετ ή τον αθλητισμό γενικότερα, αλλά με την πολιτική όπως αναφέρουν στην Σερβία.

Το πλακάτ που ξεκίνησε τα επεισόδια στο Παρτιζάν-Παρί

Η αφορμή για την δημιουργία της έντασης αυτής καταγράφηκε σε ένα video που έχει ανέβει στο Twitter. Σε αυτό διακρίνεται ένας φίλος της Παρτιζάν να κρατάει ένα πλακάτ, το οποίο έγραφε: «Φοιτητές μέσα, ο Βούτσιτς έξω, προδότης, όποιος στηρίζει τη BIA (μυστική υπηρεσία) είναι σκουπίδί».

Αυτό λοιπόν είχε ωστόσο τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο οποίος είναι πολιτικός και από το 2017 είναι ο Πρόεδρος της χώρας. Πριν πάρει το κορυφαίο αυτό αξίωμα, είχε διατελέσει πρωθυπουργός (2014–2017) και υπουργός Άμυνας και Πληροφόρησης σε παλαιότερες κυβερνήσεις. Είναι ηγέτης του Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS) και θεωρείται η κυρίαρχη πολιτική φυσιογνωμία της Σερβίας την τελευταία δεκαετία.

Težak poraz Partizana u večeri koju su obeležili sukobi na tribinama "Arene"!



Pariz je iskoristio čudnu atmosferu u kojoj se utakmica često nije gledala i naneo crno-belima prvi poraz u Beogradu.



Sve važno je na ovom mestu, računajući i hajlajtse: https://t.co/VN7ZpJGHzY#kkp… pic.twitter.com/cKjhNbMudn October 24, 2025

Η BIA είναι η Bezbednosno-informativna agencija, δηλαδή η Υπηρεσία Ασφαλείας και Πληροφοριών της Σερβίας, κάτι σαν τη μυστική υπηρεσία / ΕΥΠ της χώρας. Οι αντιπολιτευόμενοι θεωρούν ότι ελέγχεται από τον Βούτσιτς και χρησιμοποιείται πολιτικά, για παρακολούθηση ή εκφοβισμό αντιπάλων, δημοσιογράφων και φοιτητών.

Međusobna tuča Grobara na meču protiv Pariza pic.twitter.com/8M7CMCKrcm — FantomBeograda (@FantomBeograda) October 24, 2025

Πως κλιμακώθηκε η ένταση

Όπως λοιπόν μπορείτε να δείτε στο video, 2-3 άνδρες πλησιάζουν αυτόν που κρατούσε το πλακάτ και με επιθετική διάθεση του ζητούν να το κατεβάσει. Η παρέμβαση όμως όσων ήταν γύρω του, δεν τους επέτρεψε να τον πλησιάσουν και έτσι αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν.

Αμέσως το γήπεδο άρχισε να τους αποδοκιμάζει και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στα social media, αυτοί που διαφωνούσαν με το πλακάτ επέστρεψαν στο σημείο, όμως αυτή τη φορά ήταν περισσότεροι με αποτέλεσμα να πετύχουν προσωρινά τον στόχο τους.

Και λέμε προσωρινά γιατί αργότερα, το πλακάτ αυτό ξανασηκώθηκε στα χέρια του νεαρού.

Δείτε στο video τι έγινε...

Na utakmici Partizan - Pariz Ćaci napali navijača koji je nosio transparent podrške studentima. Cela sala ustala je u odbranu navijača i transparenta uz skandiranje protiv Vučića. pic.twitter.com/yr9R8eoWq1 October 24, 2025

Λίγο αργότερα, στο ένα από τα πέταλα του γηπέδου, η ένταση κλιμακώθηκε και άρχισε να πέφτει ξύλο μεταξύ των οπαδών, με αποτέλεσμα κάποιοι να αναγκαστούν να φύγουν προκειμένου να γλιτώσουν.

Όλα δείχνουν, εκεί δόθηκε η συνέχεια στο παραπάνω περιστατικό, ωστόσο οι Σερβικές αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει κάτι τέτοιο. Στα social media αναφέρουν πάντως, πως οι συγκρούσεις ήταν μεταξύ των φιλοκυβερνητικών γκρουπ των οπαδών της Παρτιζάν και των Grobari.