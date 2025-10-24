Παναθηναϊκός: Τα πλάνα του Gazzetta από την άφιξη της ομάδας στην Paladozza (vid)

Γιώργος Κούβαρης
Κώστας Σλούκας
O Παναθηναϊκός κατέφτασε στην Paladozza όπου θα αναμετρηθεί με τη Βίρτους Μπολόνια. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΜΠΟΛΟΝΙΑ: Γιώργος Κούβαρης.

Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Μπολόνια, όπου και θα αντιμετωπίσει τη Βίρτους στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της EuroLeague.

Χωρίς τέσσερις παίκτες θα κληθούν οι «πράσινοι» να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Βίρτους και να φτάσουν σε 5η τους νίκη στη φετινή διοργάνωση.

Η αποστολή του τριφυλλιού κατέφτασε στην Paladozza όπου θα δώσει τη «μάχη» του ο Παναθηναϊκός και το Gazzetta ήταν εκεί με πλάνα από την άφιξη της ομάδας.

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν

Δείτε το βίντεο

 
     

