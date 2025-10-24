Παναθηναϊκός: Τα πλάνα του Gazzetta από την άφιξη της ομάδας στην Paladozza (vid)
Ο Παναθηναϊκός ταξίδεψε στην Μπολόνια, όπου και θα αντιμετωπίσει τη Βίρτους στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της EuroLeague.
Χωρίς τέσσερις παίκτες θα κληθούν οι «πράσινοι» να ξεπεράσουν το εμπόδιο της Βίρτους και να φτάσουν σε 5η τους νίκη στη φετινή διοργάνωση.
Η αποστολή του τριφυλλιού κατέφτασε στην Paladozza όπου θα δώσει τη «μάχη» του ο Παναθηναϊκός και το Gazzetta ήταν εκεί με πλάνα από την άφιξη της ομάδας.
Δείτε το βίντεο
☘️ Η άφιξη του Παναθηναϊκού στο Paladozza.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) October 24, 2025
📍 Αποστολή στη Μπολόνια: Γιώργος Κούβαρης#paobc pic.twitter.com/OnabcKbWOc
