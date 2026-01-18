Δείτε το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας, με τις αναμετρήσεις της Super League, την Stoiximan GBL και τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Η 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League ξεχωρίζει στο πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων της ημέρας. Στις 17:00, η ΑΕΛ Novibet υποδέχεται τον Άρη, με το ματς να μεταδίδεται ζωντανά από το Cosmote Sport 1. Αργότερα, στις 19:00, ακολουθεί η αναμέτρηση ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ στην Τούμπα, την οποία θα δείτε live στο Nova Sports prime. Τέλος, η δράση για σήμερα ολοκληρώνεται με το παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό στην «OPAP Arena». Σέντρα στις 21:00, με μετάδοση από το Cosmote Sport 1.

Στο μπάσκετ, συνεχίζεται η 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL με δύο παιχνίδια. Στις 13:00 η Μύκονος φιλοξενεί τον Κολοσσό, σε ένα ματς που μπορείτε να παρακολουθήσετε στην ΕΡΤ2, ενώ στις 16:00 ακολουθεί το ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός, το οποίο μεταδίδεται live στο ίδιο κανάλι.

Στην Ευρώπη και την Premier League, στις 16:00 η Γουλβς τίθεται αντιμέτωπη με τη Νιούκαστλ (Nova Sports Premier League) και στις 21:00 έρχεται ο μεγάλος τελικός του Copa Africa ανάμεσα σε Σενεγάλη και Μαρόκο, ο οποίος θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2.

Οι σημαντικότερες μεταδόσεις της ημέρας