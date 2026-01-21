Δείτε το κανάλι και την ώρα μετάδοσης των Galacticos, της «μάχης» της Ελλάδας με τη Ρουμανία καθώς και τις αναμετρήσεις σε Champions League και Euroleague.

Τετάρτη (21/01) σήμερα και το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας περιλαμβάνει δράση τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπασκετ αλλά και τα υπόλοιπα αθλήματα.

Πριν από όλα αυτά όμως έρχονται στις 14:00 στο κανάλι του YouTube του Gazzetta οι Galacticos by Interwetten, με σχόλια και ρεπορτάζ από την μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στη Λεβερκούζεν.

Αναφορικά με το ποδόσφαιρο, η 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League ρίχνει αυλαία σήμερα με εννέα αναμετρήσεις και εκείνη που ξεχωρίζει να είναι αυτή της Σλάβιας Πράγα με την Μπαρτσελόνα (22:00, Cosmote Sport 5). Νωρίτερα στις 19:45 η Ατλέτικο Μαδρίτης θα ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη για να αναμετρηθεί με την Γαλατάσαραϊ (Cosmote Sport 2) και η Καραμπάχ θα φιλοξενήσει στο Αζερμπαϊτζάν την Άιντραχτ Φρανκφούρτης (Cosmote Sport 3).

Στις 22:00 η Μαρσέιγ θα υποδεχθεί στη Μασσαλία την Λίβερπουλ (Cosmote Sport 2), η Γιουβέντους τη Μπενφίκα (Cosmote Sport 3), η Μπάγερν Μονάχου την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Cosmote Sport 6), η Νιούκαστλ την Αϊντχόφεν (Cosmote Sport 7), η Αταλάντα την Αθλέτικ Μπιλμπάο (Cosmote Sport 8) και η Τσέλσι τη Πάφο (Cosmote Sport 9).

Στο μπάσκετ η 23η αγωνιστική της Euroleague ρίχνει αυλαία με την αναμέτρηση της Βίρτους Μπολόνια απέναντι στη Φενέρμπαχτσε (21:30, Nova Sports Prime). Στις 19:00 (Cosmote Sport 4) έχουμε τον ελληνικό εμφύλιο του Basketball Champions League, με την ΑΕΚ να φιλοξενεί στα Λιόσια τη Καρδίτσα στα πλαίσια της πρώτης αγωνιστικής τη δεύτερης φάσης του τουρνουά. Την ίδια ώρα οι γυναίκες του Παναθηναϊκού θα υποδεχθούν στο «Telecom Center Athens» την Ζαγκλέμπιε Λούμπιν για τους «16» του Γιούροκαπ. Στις 19:30 ο Πανιώνιος θα φιλοξενήσει στη Γλυφάδα την Τουρκ Τέλεκομ (Nova Sports 5) και τέλος στις 20:00 το Περιστέρι θα αναμετρηθεί εντός έδρας με την Σαραγόσα (ΕΡΤ Sports 1) και την ίδια ώρα ο ΠΑΟΚ εκτός με την Πριεβίντζα (ΕΡΤ Sports 3).

Τέλος στο Πόλο η Ελλάδα, η οποία έχει περάσει ήδη στους «4» του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, θα αγωνιστεί σήμερα σε έναν αγώνα διαδικαστικού χαρακτήρα με την Ρουμανία (21:30, ΕΡΤ2), ενώ στο βόλεϊ ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί την Καρλόβαρσκο για την φάση των «16» του Κυπέλλου CEV.

Οι μεταδόσεις της ημέρας