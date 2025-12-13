Ο Ολυμπιακός ήταν ο νικητής στον ελληνικό «εμφύλιο» με τον Άλιμο, νικώντας με 20-9 στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της φάσης των ομίλων του Champions League γυναικών...

Νικητής και στην επόμενη φάση του LEN Champions League πέρασε ο Ολυμπιακός, ο οποίος επικράτησε με 20-9 του Αλίμου στο Εθνικό κολυμβητήριο Πειραιά.

Η νίκη αυτή έδωσε το εισιτήριο για την επόμενη φάση του Champions League στις «ερυθρόλευκες», οι οποίες παρέμειναν στην κορυφή του ομίλου ανεβάζοντας στους έξι βαθμούς τη διαφορά από τη δεύτερη θέση. Από την άλλη, ο Άλιμος αποκλείστηκε και τυπικά από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Οι «ερυθρόλευκες», αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ από τον Άλιμο στην αρχή του ματς (0-1), κατάφεραν με σερί 5-0 να περάσουν μπροστά στο σκορ. Η διαφορά αυτή διατηρήθηκε, αρχικά, από τις Κυπελλούχους Ελλάδας και στη συνέχεια αυξήθηκε κατά ένα γκολ για ν' αλλάξουν πλευρές οι δύο ομάδες με το 9-4.

Στο δεύτερο ημίχρονο το σύνολο του Δημήτρη Κραβαρίτη θέλησε να βάλει τέλος σε όποια ελπίδα του Αλίμου για κάτι θετικό. Με πρωταγωνίστρια την Άμπι Άντριους, ο Ολυμπιακός ανέβασε το δείκτη του σκορ και έφτασε διψήφια διαφορά τερμάτων (16-6).

Το γεγονός αυτό έκανε διαδικαστική την τελευταία περίοδο στην αναμέτρηση. Οι «ερυθρόλευκες» προσέθεσαν ακόμη ένα γκολ στη διαφορά τους για να διαμορφωθεί το τελικό 20-9 στο ματς.

Τα οκτάλεπτα: 5-1, 4-3, 7-2, 4-3

Ολυμπιακός: Σταματοπούλου, Διρχαλίδου, Κουρέτα 3, Λαναρά, Τριχά 2, Άντριους 4, Σιούτη, Μπίκου 3, Νίνου 2, Πλευρίτου 2, Τορνάρου, Μυριοκεφαλιτάκη 2, Βαν Ντε Ντόμπελστιν, Σέκουλιτς 2.

Άλιμος: Λαζάρη, Μαργαρίτη 1, Σιγάλα, Θ. Παπαδοπούλου 1, Μπιτσάκου 3, Χαλδαίου 1, Κανελλοπούλου 1, Πάτρα 2, Μ. Παπαδοπούλου, Μπόζβελντ, Μάνη, Καραμάνη, Λέκκου, Δροσοπούλου.

Η βαθμολογία του ομίλου