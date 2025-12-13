Η ανοδική πορεία του Πανιωνίου συνεχίζεται με τις «κυανέρυθρες» να περνάνε και από την Θεσσαλονίκη επικρατώντας του Άρη με 3-0 και να ανεβαίνουν στην η3 θέση.

Ο Πανιώνιος έχει πάρει για τα καλά μπρος μετά το μέτριο ξεκίνημα και πηγαίνει από νίκη σε νίκη. Η ομάδα του Ντράγκαν Νέσιτς πέρασε με χαρακτηριστική άνεση και από την Θεσσαλονίκη επικρατώντας με 3-0 (20-25, 19-25, 12-25) του Άρη. Με το τρίποντο αυτό οι «κυανέρυθρες» έφτασαν τους 18 βαθμούς ανεβαίνοντας στην 3η θέση και ρίχνοντας στην 4ο τον ΖΑΟΝ. Οι «κίτρινες» από την πλευρά τους παρέμειναν στην τελευταία έχοντας 4 βαθμούς.

Στα του αγώνα όπως φαίνεται και από τους πόντους, μόνο στο πρώτο σετ ο Άρης ήταν κοντά στον Πανιώνιο. Στην συνέχεια οι φιλοξενούμενες πάτησαν το γκάζι και φάνηκε η διαφορά των δύο ομάδων.

Διαιτητές: Τσιούλα, Δρανίτσας, Τσάλεντζ ρέφερι: Βασιλειάδης, Παρατηρητής: Μιχελινάκης, Επόπτες: Ιωάννου, Μαλεφκερίδης, Γραμματεία: Χατζηγεωργίου.

Διακύμανση:

1ο σετ: 5-8, 14-16, 17-21, 20-25

2ο σετ: 6-8, 12-16, 16-21, 19-25

3ο σετ: 3-8, 9-16, 11-21, 12-25

*Οι πόντοι του Άρη προήλθαν από 2 άσσους, 33 επιθέσεις, 5 μπλοκ και 11 λάθη αντιπάλων και του Πανιωνίου προήλθαν από 1 άσσο, 55 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 9 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 0-3 (20-25, 19-25, 12-25) σε 71'

Α.Σ. ΑΡΗΣ (Χρήστος Πάτρας): Μίλιεβιτς 1 (1/4 επ.), Πλακιά 3 (1/7 επ., 2 μπλοκ), Μερτέκη 8 (7/22 επ., 1 άσσος, 48% υπ. - 38% άριστες), Λαμπριανίδου 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Ράιλιτς 6 (5/18 επ., 1 μπλοκ, 40% υπ. - 33% άριστες), Ζαντοροζνάι 15 (14/38 επ., 1 μπλοκ) / Αδάμου (λ, 55% υπ. - 27% άριστες), Ευθυμιοπούλου (λ), Τόλιου, Γζουντέλλη 3 (3/6 επ., 56% υπ. - 38% άριστες), Μπαρμπαλιού, Αντωνιάδου 2 (2/2 επ.).

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ BETSSON (Ντράγκαν Νέσιτς): Κοβαλέφσκα 1 (1 μπλοκ), Αλεξάκου 21 (18/26 επ., 3 μπλοκ, 45% υπ. - 32% άριστες), Ατανασίγιεβιτς 13 (11/26 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 50% υπ. - 33% άριστες), Ραχίμοβα 16 (15/26 επ., 1 μπλοκ), Λαμπρούση 11 (9/11 επ., 2 μπλοκ), Καρέλια 4 (2/6 επ., 2 μπλοκ) / Κακουράτου (λ, 43% υπ. - 14% άριστες), Ριστίσεβιτς, Μιλεντίγιεβιτς, Φλιάκου.

Η γνώμη του πάγκου

Χρήστος Πάτρας (Α.Σ. Άρης): «Υπάρχει μία προσπάθεια από μία μερίδα αθλητριών, οι περισσότερες προσπαθούν αλλά μόνο αυτό δεν φτάνει. Είναι εμφανές με γυμνό μάτι ότι χρειαζόμαστε ενίσχυση, γίνεται υπερπροσπάθεια από τις αθλήτριες».

Ντράγκαν Νέσιτς (Πανιώνιος Betsson): «Σίγουρα ήταν ένα σοβαρό ματς για εμάς, θέλαμε να κερδίσουμε και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Ήμασταν σοβαροί, σεβαστήκαμε τον Άρη και κάναμε ένα καλό ματς για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς. Το πρώτο μισό της σεζόν είναι πολύ δύσκολο για όσες ομάδες έχουν υψηλούς στόχους. Είναι δύσκολο η απόδοση να είναι εκεί που πιστεύουμε ότι μπορούμε να φτάσουμε. Είμαστε όμως καλύτεροι μέρα με τη μέρα. Έχουμε τώρα μία σημαντική εβδομάδα. Δύο σημαντικά ματς πρωταθλήματος και μετά το σούπερ καπ που είναι το πιο σημαντικό ματς του πρώτου μισού της χρονιάς».