Μονακό-Λιμόζ 99-88: Με κεκτημένη ταχύτητα από την Euroleague
Με αέρα Euroleague η Μονακό έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στην Λιμόζ φτάνοντας στη νίκη (99-88) στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του γαλλικού πρωταθλήματος. Με πρωταγωνιστή τον Έλι Οκόμπο οι μονεγάσκοι δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο από τον αντίπαλο τους και με απολογισμό 14 νίκες και 2 ήττες οδηγούν την κούρσα της βαθμολογίας. Την ίδια στιγμή η Λιμόζ βρίσκεται στην 13η θέση με ρεκόρ 5-11.
Η Μονακό μετά το πρώτο 10λεπτο (22-26) που βρέθηκε πίσω στο σκορ αντέδρασε και με το επιμέρους 31-18 πήγε στα αποδυτήρια έχοντας ένα προβάδισμα 9 πόντων (53-44 στο 20’).
Στο τρίτο 10λεπτο οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη ήταν καταιγιστικοί και με το 34-21 στην τρίτη περίοδο πάτησαν... γκάζι (87-65 στο 30’) και χάθηκαν από το οπτικό πεδίο της Λιμόζ μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία το τέταρτο 10λεπτο.
Στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague που ακολουθεί η Μονακό αντιμετωπίζει την Τρίτη (20/1) εντός έδρας τον Ερυθρό Αστέρα για την 23η αγωνιστική και την Πέμπτη (22/1) τη Ρεάλ στη Μαδρίτη για την 24η αγωνιστική της διοργάνωσης.
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-26, 53-44, 87-65, 99-88.
MONAKO (Σπανούλης): Μπλόσομγκειμ 8, Μισινό 4, Τάις 13 (1/1 τριπ., 4 ριμπ.), Τάρπει 12 (2/4 τριπ.), Τζέιμς 7, Οκόμπο 16 (3/4 τριπ.), Χέιζ, Μπεγκαρίν 14 (2/6 τριπ.), Νέντοβιτς 3 (1/1 τριπ.), Στραζέλ 13 (3/7 τριπ.), Μίροτιτς 9 (2/4 τριπ.).
ΛΙΜΟΖ (Τζέρτζια): Μασόν 9, Ινβέρνιζι 17 (3/7 τριπ.), Γουέρ 14, Γκουίς 9, Στέργκαρ 18 (2/3 τριπ.), Φράνκλιν 10 (2/6 τριπ.), Λιούις 9 (1/3 τριπ.), Τάνερ, Μπάσινγκ 2, Μαγκρίτ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.