Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη επιβλήθηκε (99-88) της Λιμόζ για την 16η αγωνιστική του γαλλικού πρωταθλήματος.

Με αέρα Euroleague η Μονακό έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στην Λιμόζ φτάνοντας στη νίκη (99-88) στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του γαλλικού πρωταθλήματος. Με πρωταγωνιστή τον Έλι Οκόμπο οι μονεγάσκοι δεν απειλήθηκαν σε κανένα σημείο από τον αντίπαλο τους και με απολογισμό 14 νίκες και 2 ήττες οδηγούν την κούρσα της βαθμολογίας. Την ίδια στιγμή η Λιμόζ βρίσκεται στην 13η θέση με ρεκόρ 5-11.

Η Μονακό μετά το πρώτο 10λεπτο (22-26) που βρέθηκε πίσω στο σκορ αντέδρασε και με το επιμέρους 31-18 πήγε στα αποδυτήρια έχοντας ένα προβάδισμα 9 πόντων (53-44 στο 20’).

Στο τρίτο 10λεπτο οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη ήταν καταιγιστικοί και με το 34-21 στην τρίτη περίοδο πάτησαν... γκάζι (87-65 στο 30’) και χάθηκαν από το οπτικό πεδίο της Λιμόζ μετατρέποντας σε τυπική διαδικασία το τέταρτο 10λεπτο.

Στη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague που ακολουθεί η Μονακό αντιμετωπίζει την Τρίτη (20/1) εντός έδρας τον Ερυθρό Αστέρα για την 23η αγωνιστική και την Πέμπτη (22/1) τη Ρεάλ στη Μαδρίτη για την 24η αγωνιστική της διοργάνωσης.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 22-26, 53-44, 87-65, 99-88.

MONAKO (Σπανούλης): Μπλόσομγκειμ 8, Μισινό 4, Τάις 13 (1/1 τριπ., 4 ριμπ.), Τάρπει 12 (2/4 τριπ.), Τζέιμς 7, Οκόμπο 16 (3/4 τριπ.), Χέιζ, Μπεγκαρίν 14 (2/6 τριπ.), Νέντοβιτς 3 (1/1 τριπ.), Στραζέλ 13 (3/7 τριπ.), Μίροτιτς 9 (2/4 τριπ.).

ΛΙΜΟΖ (Τζέρτζια): Μασόν 9, Ινβέρνιζι 17 (3/7 τριπ.), Γουέρ 14, Γκουίς 9, Στέργκαρ 18 (2/3 τριπ.), Φράνκλιν 10 (2/6 τριπ.), Λιούις 9 (1/3 τριπ.), Τάνερ, Μπάσινγκ 2, Μαγκρίτ.

