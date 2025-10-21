Ο Γιώργος Κούβαρης, μίλησε στο Gazz Floor by Novibet για τους τραυματισμούς των «πρασίνων», το ματς με τη Βίρτους (24/10, 21:00) και την φοβερή απόδοση του Όσμαν.

Ο Γιώργος Κούβαρης ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού του Gazzetta, μίλησε στο Gazz Floor by Novibet, για τον τραυματισμό του Ρισόν Χολμς και τη συμμετοχή του, στο ματς της Παρασκευής κόντρα στη Βίρτους (24/10, 21:00), για την 6η αγωνιστική της EuroLeague, που είναι αμφίβολη.

Ο παίκτης του Παναθηναϊκού σήμερα (21/10) υποβλήθηκε σε θεραπεία και ακολούθησε ατομική προπόνηση, ενώ την Πέμπτη θα κριθεί αν θα ακολουθήσει την αποστολή στη Μπολόνια. Εκτός παραμένουν ο Ματίας Λεσόρ και ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, που αμφότεροι ακολουθούν ατομικό πρόγραμμα και θεραπεία.

Ο ρεπόρτερ του «τριφυλιού» στάθηκε επίσης στην καταπληκτική απόδοση του Τσέντι Όσμαν, από τότε που επέστρεψε από τον τραυματισμό του, σημειώνοντας ρεκόρ καριέρας την προηγούμενη αγωνιστική και έχοντας μέσο όρο 17 πόντους. Συζήτησε με τον Παπαπέτρου, ο οποίος έχει εμπειρία στη θέση που αγωνίζεται ο Τούρκος, για την αποτελεσματικότητα του παίκτη των «πρασίνων».

Αναφέρθηκε επίσης στην ήττα που γνώρισε η Βίρτους στην Ιταλία και στην αντίδραση που θα προσπαθήσει να βγάλει απέναντι στον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Αταμάν έχει ξεκινήσει τη φετινή σεζόν στην EuroLeague με ρεκόρ 4-1, το καλύτερο των τελευταίων 15 ετών, και θέλει να το επεκτείνει την Παρασκευή στην Ιταλία.