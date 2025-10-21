Μετά τον τραυματισμό του στο ματς με τον Κολοσσό, ο Ρισόν Χολμς ακολούθησε θεραπευτική αγωγή και είναι αμφίβολη η συμμετοχή του στο ματς με τη Βίρτους Μπολόνια.

Πρόβλημα στη front line προέκυψε στους «πράσινους» καθώς ακόμα δεν γνωρίζουν εάν και εφόσον θα είναι διαθέσιμος ο Αμερικανός σέντερ για την αναμέτρηση της Μπολόνια.

Λίγο μετά την έναρξη του αγώνα στη Ρόδο, ο Ρισόν Χολμς ένιωσε ενοχλήσεις στον αριστερό προσαγωγό και αποχώρησε από το παιχνίδι.

Την Τρίτη (21/10) συνέχισε τη θεραπευτική αγωγή και ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης, με την κατάστασή του να επανεξετάζεται καθημερινά. Όπερ και σημαίνει ότι είναι αμφίβολη η συμμετοχή του ενόψει του αγώνα για την 6η αγωνιστική της Euroleague κόντρα στη Βίρτους.

Ατομικό πρόγραμμα προπόνησης και θεραπεία ακολούθησαν επίσης και ο Ματίας Λεσόρ με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ.