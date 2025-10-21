Παναθηναϊκός: Θεραπεία ο Χολμς, αμφίβολος για Βίρτους
Πρόβλημα στη front line προέκυψε στους «πράσινους» καθώς ακόμα δεν γνωρίζουν εάν και εφόσον θα είναι διαθέσιμος ο Αμερικανός σέντερ για την αναμέτρηση της Μπολόνια.
Λίγο μετά την έναρξη του αγώνα στη Ρόδο, ο Ρισόν Χολμς ένιωσε ενοχλήσεις στον αριστερό προσαγωγό και αποχώρησε από το παιχνίδι.
Την Τρίτη (21/10) συνέχισε τη θεραπευτική αγωγή και ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα προπόνησης, με την κατάστασή του να επανεξετάζεται καθημερινά. Όπερ και σημαίνει ότι είναι αμφίβολη η συμμετοχή του ενόψει του αγώνα για την 6η αγωνιστική της Euroleague κόντρα στη Βίρτους.
Ατομικό πρόγραμμα προπόνησης και θεραπεία ακολούθησαν επίσης και ο Ματίας Λεσόρ με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ.
