Καρσίγιακα - Έφες 87-101: Ξέσπασε μετά τον Παναθηναϊκό

Η Έφες έβγαλε το... άχτι της πάνω στην Καρσίγιακα, με την ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ να επικρατεί εκτός έδρας (87-101) και να κάνει το 4/4 στην Τουρκία.

Η Έφες έμοιαζε με πληγωμένο θηρίο μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό, με την τουρκική ομάδα να ξεσπά πάνω στην Καρσίγιακα (87-101) και να κάνει το 4/4 στην τουρκική λίγκα.

Μετά το πρώτο δεκάλεπτο (34-25), η Έφες έδειξε τα... δόντια της. Αρχικά οι παίκτες του Κοκόσκοφ μείωσαν σε 50-47 στο ημίχρονο, ενώ με επιμέρους 37-54 στο δεύτερο ξέφυγε και πήρε τη νίκη με 87-101.

Ο Λάρκιν είχε 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ, με τον Ντοζίερ να προσθέτει 15 και τον Σμιτς 13 με 7 ριμπάουντ. Η Έφες δεν είχε φυσικά στην διάθεσή της τον Γιώργο Παπαγιάννη, ο οποίος χάνει τη σεζόν, αλλά και τον Ερτσάν Οσμάνι.

Για την Καρσίγιακα, ο Άλστον είχε 22, ο Γιανγκ 20 και οι Μουρ - Τζιόζα από 12, όμως δεν ήταν αρκετοί για να γλιτώσουν την ομάδα

 

Τα δεκάλεπτα: 34-25, 50-47, 65-70, 87-101

Η κατάταξη:

#ΟμάδαΝίκες - Ήττες
1Αναντολού Εφές4-0
2Μπεσικτάς4-0
3Μπαχτσεσεχίρ Κολεγί4-0
4Φενερμπαχτσέ3-1
5Μερκεζεφεντί2-2
6Μπούρσασπορ2-2
7Μερσίν Μ.2-2
8Γαλατασαράι2-2
9Τόφας2-2
10Τραμπζονσπόρ2-2
11Πέτκιμ Σπορ1-3
12Τούρκ Τέλεκομ1-3
13Εσενλέρ Εροκσπόρ1-3
14Καρσίγιακα1-3
15Μανίσα Μπουγιουκσεχίρι1-3
16Μπουγιουκτσεκμέτσε0-4

     

