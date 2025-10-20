Καρσίγιακα - Έφες 87-101: Ξέσπασε μετά τον Παναθηναϊκό
Η Έφες έμοιαζε με πληγωμένο θηρίο μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό, με την τουρκική ομάδα να ξεσπά πάνω στην Καρσίγιακα (87-101) και να κάνει το 4/4 στην τουρκική λίγκα.
Μετά το πρώτο δεκάλεπτο (34-25), η Έφες έδειξε τα... δόντια της. Αρχικά οι παίκτες του Κοκόσκοφ μείωσαν σε 50-47 στο ημίχρονο, ενώ με επιμέρους 37-54 στο δεύτερο ξέφυγε και πήρε τη νίκη με 87-101.
Ο Λάρκιν είχε 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ, με τον Ντοζίερ να προσθέτει 15 και τον Σμιτς 13 με 7 ριμπάουντ. Η Έφες δεν είχε φυσικά στην διάθεσή της τον Γιώργο Παπαγιάννη, ο οποίος χάνει τη σεζόν, αλλά και τον Ερτσάν Οσμάνι.
Για την Καρσίγιακα, ο Άλστον είχε 22, ο Γιανγκ 20 και οι Μουρ - Τζιόζα από 12, όμως δεν ήταν αρκετοί για να γλιτώσουν την ομάδα
Τα δεκάλεπτα: 34-25, 50-47, 65-70, 87-101
Η κατάταξη:
|#
|Ομάδα
|Νίκες - Ήττες
|1
|Αναντολού Εφές
|4-0
|2
|Μπεσικτάς
|4-0
|3
|Μπαχτσεσεχίρ Κολεγί
|4-0
|4
|Φενερμπαχτσέ
|3-1
|5
|Μερκεζεφεντί
|2-2
|6
|Μπούρσασπορ
|2-2
|7
|Μερσίν Μ.
|2-2
|8
|Γαλατασαράι
|2-2
|9
|Τόφας
|2-2
|10
|Τραμπζονσπόρ
|2-2
|11
|Πέτκιμ Σπορ
|1-3
|12
|Τούρκ Τέλεκομ
|1-3
|13
|Εσενλέρ Εροκσπόρ
|1-3
|14
|Καρσίγιακα
|1-3
|15
|Μανίσα Μπουγιουκσεχίρι
|1-3
|16
|Μπουγιουκτσεκμέτσε
|0-4
