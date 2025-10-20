Η Έφες έβγαλε το... άχτι της πάνω στην Καρσίγιακα, με την ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ να επικρατεί εκτός έδρας (87-101) και να κάνει το 4/4 στην Τουρκία.

Η Έφες έμοιαζε με πληγωμένο θηρίο μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό, με την τουρκική ομάδα να ξεσπά πάνω στην Καρσίγιακα (87-101) και να κάνει το 4/4 στην τουρκική λίγκα.

Μετά το πρώτο δεκάλεπτο (34-25), η Έφες έδειξε τα... δόντια της. Αρχικά οι παίκτες του Κοκόσκοφ μείωσαν σε 50-47 στο ημίχρονο, ενώ με επιμέρους 37-54 στο δεύτερο ξέφυγε και πήρε τη νίκη με 87-101.

Ο Λάρκιν είχε 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 8 ασίστ, με τον Ντοζίερ να προσθέτει 15 και τον Σμιτς 13 με 7 ριμπάουντ. Η Έφες δεν είχε φυσικά στην διάθεσή της τον Γιώργο Παπαγιάννη, ο οποίος χάνει τη σεζόν, αλλά και τον Ερτσάν Οσμάνι.

Για την Καρσίγιακα, ο Άλστον είχε 22, ο Γιανγκ 20 και οι Μουρ - Τζιόζα από 12, όμως δεν ήταν αρκετοί για να γλιτώσουν την ομάδα

Τα δεκάλεπτα: 34-25, 50-47, 65-70, 87-101

Η κατάταξη: